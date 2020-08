Le nombre de demandeurs d'emploi en légère baisse dans les Hauts-de-France en juillet

En juillet, Pôle Emploi recensait 393 610 demandeurs d'emploi en catégorie A dans les Hauts-de-France. 12 410 de moins qu'en juin dernier.

En regroupant les catégories A,B et C, la baisse est de 0,4% avec 590 150 personnes inscrites à Pôle Emploi dans la région. Ce sont les moins de 25 ans qui bénéficient de cette embellie toute relative alors que les plus de 50 ans voient leur nombre augmenter de 0,5%.

Du mieux surtout dans le Pas-de-Calais

C'est dans le Pas-de-Calais que la baisse est la plus prononcée avec 1300 demandeurs d'emploi en moins (-0,9%). -0,1% dans le Nord.

A noter que le nombre de ruptures conventionnelles a fait un bond dans les Hauts-de-France en juillet. Elles sont en hausse de près de 40%, suivies par les autres licenciements (+9,6%) et les démissions.