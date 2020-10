Le nombre de demandeurs d'emploi est en forte baisse au cours des trois derniers mois en Côte-d'Or

Les derniers chiffres du chômage montrent une forte baisse pour les trois derniers mois en Côte-d'Or. Le nombre de demandeurs d'emplois recule de 13,4% avec 23 340 personnes inscrites en Catégorie A dans le département. En revanche, si on regarde les chiffres sur un an, le chômage est en hausse de 2.4% en Côte-d'Or

Les chiffres du chômage par département au cours du troisième trimestre 2020 - Pôle emploi

Les chiffres à l'échelle régionale

Au troisième trimestre 2020, en Bourgogne-Franche-Comté, les évolutions sur le trimestre du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A se situent entre –17,0 % dans le Jura et –10,5% dans le Territoire de Belfort. Sur un an, elles se situent entre+2,0 % dans la Nièvre et +14,7 % dans le Territoire de Belfort. Les évolutions du nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C se situent entre –1,0 % en Haute-Saône et dans l'Yonne et +1,1% dans le Territoire de Belfort pour les évolutions sur un trimestre. Sur un an, elles se situent entre +0,6 % dans la Nièvre et +8,1 % dans le Territoire de Belfort.