Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi recule de 1% en France au mois d'avril

Le chômage a reculé en France au mois d'avril (- 1%), repassant sous la barre des 3,5 millions de demandeurs d'emploi en catégorie A. La nouvelle ministre du Travail ne souhaite plus commenter les chiffres mensuels de Pôle emploi et veut lancer une réflexion sur la mesure du chômage en France.

Après la flambée du mois de mars, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 1% en France en avril, selon les chiffres publiés par Pôle emploi mercredi soir. Fin avril, 3,471 millions de personnes étaient inscrites à Pôle emploi en catégorie A (personnes sans activité tenues de recherche un emploi), soit 36.300 personnes de moins que fin mars.

Hausse importante dans les catégories B et C

Sur un an aussi, le nombre d'inscrits dans la même catégorie est en baisse (-1,3%). Il est stable sur les trois derniers mois (+0,1%).

Le chômage augmente en revanche dans les autres catégories : dans la catégorie B (personnes exerçant une activité réduite courte), c'est le cas aussi bien sur un mois (+2,7%) que sur un an (+1,7%). En catégorie C (personnes en activité réduite longue), la hausse est encore plus marquée, avecun nombre d'inscrits qui a augmenté de 3,8% sur un mois et 2,5% sur trois mois.

Le nombre total d'inscrits à Pôle emploi fin avril s'établissait à 5,535 millions de personnes (catégories A,B et C), chiffre en hausse de 0,6% sur un mois et 2,3% sur un an.

Baisse du chômage de 1% en avril © Visactu -

La ministre du Travail va lancer une réflexion sur la mesure du chômage en France

L'entourage de la nouvelle ministre du Travail a indiqué mercredi soir que Muriel Pénicaud ne réagira plus aux chiffres mensuels de Pôle emploi. L'indicateur "ne reflète pas bien" selon elle, "l'évolution du marché du travail", car il "peut être affecté, chaque mois, par différents événements de nature administrative". Dans un communiqué diffusé par le ministère, Muriel Pénicaud explique d'ailleurs vouloir lancer une réflexion sur la mesure du chômage en France.

"La ministre saisira dès les prochains jours les autorités et organismes compétents de façon à réfléchir, avec eux, aux moyens de mieux éclairer le débat public à l’avenir, dans un double objectif de pertinence et de transparences accrues", peut-on lire dans ce communiqué.