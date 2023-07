Le nombre de distributeurs de billets a continué à baisser en France en 2022

C'est un signe qui est souvent associé à la désertification des services en zones rurale et dans certaines villes : la chute du nombre de distributeurs de billets. Mais si l'an dernier, la baisse a continué, c'est surtout dans les grandes villes, indique la Banque de France ce lundi.

ⓘ Publicité

Selon les chiffres de l'institution, le nombre de distributeurs automatiques de billets, les DAB**, a baissé de 3,4% en 2022, une décrue qui s'est accélérée** par rapport à la diminution de 2% enregistrée en 2021. Mais le nombre de DAB baisse surtout dans les grandes villes, et l'accès aux espèces ne faiblit pas dans le pays, veut rassurer la Banque de France.

Le pays compte 46.249 automates, soit 12% de moins qu'en 2018, indique le rapport. La tendance ne devrait pas s'inverser, avec le projet de mise en commun des distributeurs automatiques de billets de trois grandes banques françaises, BNP Paribas, Crédit Mutuel Alliance fédérale (qui possède aussi le réseau CIC) et la Société Générale. POur ces quatre réseaux, il ne restera, fin 2025, que 7.000 points de contact, contre 15.000 distributeurs aujourd'hui en service.

Une diminution concentrée sur les grandes villes, mais pas de grande amélioration sur les territoires

"La diminution du nombre de distributeurs est concentrée sur les villes les plus peuplées et les mieux équipées, reflétant une optimisation des installations en vue de garantir notamment un meilleur maillage territorial", a cependant défendu la banque centrale en précisant que cette diminution "n'est pas de nature à altérer les indicateurs d'accessibilité".

L'année dernière, le nombre de communes équipées "d'au moins un DAB" a ainsi augmenté +0,2%, soit 15 communes, selon le rapport. Par ailleurs, 79,2% de la population se trouve à moins de cinq minutes en voiture du distributeur le plus proche, et 98,9% à moins de 15 minutes, des taux "stables" par rapport à 2021.

Les retraits dans les commerces, une solution a minima

"L'évolution du réseau de DAB suit naturellement celle de la société, et l'accessibilité aux espèces reste, comme cela était le cas les années précédentes, à un excellent niveau", s'est pour félicitée Maya Atig, la directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF), citée dans un communiqué. "La baisse du nombre de DAB est compensée par le développement continu, depuis plusieurs années, de points d'accès privatifs aux espèces", à savoir des points de distribution dans les commerces, a en outre précisé la FBF.

Selon la Banque de France, la métropole comptait ainsi 26.956 points d'accès privatifs fin 2022, soit une hausse de 3,9%.

Mais le service est loin d'être le même. Dans les relais CA du Crédit Agricole par exemple, le retrait ne peut dépasser 100 euros, explique le site internet de la banque. Les opérations ne sont accessibles qu'aux clients du réseau auquel ils appartiennent et ne peuvent se faire qu'aux horaires d'ouverture du commerçant en question, et non 24 heures sur 24 comme un DAB classique.

Des distributeurs indépendants en zone rurale, pour compenser

Autre évolution notable, le nombre de distributeurs indépendants continue de se développer, avec 571 points en France métropolitaine, contre 352 à fin 2021. Trois opérateurs se répartissent le marché : les américains Euronet et Brink's ainsi que le suédois Loomis.

"En plus de l'accès direct aux espèces, indispensable pour le quotidien des habitants, les distributeurs automatiques conditionnent en grande partie les achats de proximité et, plus généralement, la vitalité économique des territoires", a défendu fin juin à l'occasion du congrès de l'Association des maires de France, Michel Tresch, président de Loomis France.

Les communes sans distributeur s'organisent

En effet, face à la baisse du nombre des distributeurs en zone rurale, où de nombreuses banques considèrent qu'il n'est pas rentable de maintenir ou d'installer un appareil, de nombreuses communes s'organisent et installent leur propre distributeur. C'est par exemple le cas à Sadirac, en Gironde, depuis un an. Les 4.700 habitants de la commune devaient faire 10 km pour retirer des espèces. La commune a installé le DAB en partenariat avec la société Loomis. "Les banques nous disaient que c'était un beau projet de développement, mais en même temps que ce n'était pas rentable", racontait Patrick Gomez, le maire de Sadirac, au micro de France Bleu Gironde en juin 2022.

Le maire de Sadirac Patrick Gomez devant le nouveau DAB © Radio France - Stéphane Hiscock

Même démarche pour la commune de Valdeblore, dans les Alpes-Maritimes. Cette commune de montagne réunit en fait trois villages et la station de ski de La Colmiane. Elle non plus n'avait pas réussi à convaincre une banque de s'installer, elle a donc conclu un contrat avec Loomis, en février 2022. Avant cette date, les habitants devaient faire 20 km pour retirer des espèces.

En Charente, c'est la commune d'Aigre qui a inauguré son distributeur communal en septembre 2021, là aussi en partenariat avec Loomis. Les 1.600 habitants du bourg étaient privés de distributeur depuis plus d’un an. Même démarche à Bagnols, dans le Puy-de-Dôme , où le maire a installé son distributeur en partenariat avec la Brinks : " Quand une commune rurale comme la nôtre n'a pas de distributeur, on estime qu'elle perd 30 % à 40 % de son activité économique" résumait Alexandre Verdier au micro de France Bleu Pays d'Auvergne.

La commune d'Aigre, en Charente, a inauguré un distributeur automatique de billets à ses couleurs © Radio France - Dorian Bercheny