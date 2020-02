Le nombre de dossiers de surendettement diminue en Île-de-France

Paris, France

Cette baisse réjouit la banque de France. Le nombre de dossiers de surendettement déposé est ainsi passé à 20 255, soit 9% de moins qu’en 2018. Au niveau national, 143 000 dossiers pour effacer, échelonner ou alléger la dette des ménages ont été déposés. « Nous constatons une baisse de 38% du nombre de dossiers déposés sur ces cinq dernières années au niveau national » constate Maryse Chabaud, directrice de la Banque de France dans le Val-de-Marne. « Notamment due à des politiques et des mesures qui ont permis d’accentuer la prévention du crédit », ajoute le préfet du département Raymond Le Deun.

Le profil a changé

Désormais le profil de la personne endettée a changé. Dans les années 1990, il s’agissait souvent d’un couple au chômage endetté jusqu’au cou. Dorénavant, le profil de la personne endettée est une femme, seule, locataire et qui élève seule ses enfants. « Elle est au chômage ou elle ne l’est pas. Ça a changé par rapport à il y a 30 ans », soutient Maryse Chabaud.

En 2019, la moitié des dossiers déposés en ultime recours auprès de la Banque de France concernait des femmes qui répondaient à ces critères. « Et pour un ménage sur trois nous avons effacé leur dette », se réjouit la directrice départementale de la Banque de France. La dette moyenne d’un ménage dans la région s’élevait à environ 21 000 euros.

Le crédit à la consommation, principale cause du surendettement

Ses principales causes sont notamment le crédit à la consommation, le crédit immobilier pour l’achat d’une maison ou d’un appartement. Mais aussi les dettes diverses. « On parle de loyers, d’assurances et d’impôts impayés », souligne le préfet du département.

« C’était mon ultime et dernier recours pour effacer ma dette », témoigne Corine une habitante des Yvelines. Elle avait contracté une dette de 20 000 euros avant de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France en 2015. Un an plus tard, elle a reçu un courrier lui stipulant que sa dette était annulée. Un ouf de soulagement pour cette femme qui doit élever seule son fils et sa fille. « Toute seule je n’y serai jamais arrivé. Le crédit c’est un cercle vicieux, on emprunte 20 euros par ci, 30 euros par là, on se dit que l’on va pouvoir rembourser mais la somme à la fin du mois est conséquente », raconte-t-elle.