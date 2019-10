Le nombre de dossiers de surendettement en baisse en Moselle

Moselle, France

C'est un indicateur encourageant : le nombre de dossiers de surendettement était en baisse en Moselle l'an passé.

La Banque de France a traité 1900 cas dans notre département en 2018, quand il y en avait près de 3000 au moment de la crise financière, il y a plus de dix ans. Chiffres dévoilé à l'occasion de la signature d'un partenariat avec le Conseil Départemental pour renforcer l'accompagnement des foyers en difficultés par les travailleurs sociaux.

Moins de crédits à la consommation

Plusieurs explications à cette baisse : l'amélioration de la situation économique, la recherche de solutions à long terme, et donc pérennes, pour les personnes en situation de surendettement. Mais aussi, avance le directeur de la Banque de France en Moselle, parce que les lois (Lagarde en 2011 et Hamon en 2014) encadrent mieux l'accès aux crédits à la consommation : "Au début des années 2010, nous avions 60% de dossiers avec ce type de crédits à la consommation. Aujourd'hui, nous sommes à 40%. C'est donc assez significatif" explique Denis Camillini.

170 travailleurs sociaux formés en Moselle

Le meilleur accompagnement de ces personnes enlisées dans la spirale du surendettement est également décisif dans cette baisse. Particulièrement grâce aux travailleurs sociaux qui sont au contact directs de ces populations. Ils aident à constituer les dossiers, rassembler les pièces nécessaires, pour un traitement plus rapide et donc plus efficace. "Les dossiers pour une administration ne sont pas facile surtout pour celles et ceux qui sont dans les situations les plus précaires" indique le président du Conseil Départemental de Moselle Patrick Weiten qui précise que 170 travailleurs sociaux ont déjà été formés à travers le département, avec des référents par territoire, pour une meilleure personnalisation de l'aide. La convention signée avec la Banque de France a pour but d'élargir encore ce dispositif qui a fait ses preuves.