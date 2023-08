Le nombre de familles bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire en légère hausse dans les Deux-Sèvres

L'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir de ce mercredi 16 août. Le nombre de familles bénéficiaires augmente légèrement dans les Deux-Sèvres, +0,7%. Plus de 13.400 familles sont concernées par cette aide pour cette année 2023 et près de 21.000 enfants. Le versement de cette allocation dépend de vos revenus et du nombre d'enfants à charge. Pour cette année, ce sont les ressources 2021 du foyer qui sont prises en compte.

ⓘ Publicité

Selon l'âge des enfants, certaines démarches doivent être réalisées :

De 6 à 15 ans pas de démarche à faire, c'est automatique si le dossier allocataire est à jour

Pour les adolescents de 16 à 18 ans, il faut déclarer la scolarité en ligne

Si l'enfant n'a pas encore 6 ans mais rentre déjà en CP cette année, les familles doivent récupérer un certificat de scolarité auprès de l'école puis l’envoyer à la Caf des Deux-Sèvres

Les montants de l'allocation de rentrée scolaire ont été revalorisés de plus de 5% par rapport à l'année dernière. Ce montant versé va de 398 euros pour les 6-10 ans à 434 euros pour les 15-18 ans.

Une aide "essentielle"

Une étude réalisée fin 2022 par la Caisse nationale des allocations familiales auprès de 2.000 familles bénéficiaires en France montre que cette allocation représente un tiers des dépenses scolaires annuelles de ces familles. Une aide "essentielle pour les familles qui en bénéficient : la moitié sont monoparentales. Sans l’ARS, 2 familles sur 3 auraient davantage dû réduire leurs autres dépenses, mais aussi limiter l’achat des affaires achetées pour la rentrée, ou renoncer aux activités extrascolaires", indique la CAF dans son communiqué.