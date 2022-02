Le nombre de Mayennais surendettés a baissé en 2021

C'est un fléau qui concerne de nombreuses personnes chaque année en Mayenne : l'impossibilité de payer ses factures à la fin du mois parce qu'on a accumulé trop de dettes et de crédits. 626 Mayennais ont déposé un dossier de surendettement en 2021, soit 12,4% de moins qu'en 2019. La Banque de France, qui a publié ces chiffres ce jeudi 17 février, ne prend pas en compte l'année 2020 pour comparer car il s'agit d'une année particulière où les ménages ont beaucoup moins consommé à cause du confinement et ont donc été, par conséquence, moins surendettés.

Des personnes surendettées aux profils très divers

La Mayenne est le deuxième département le plus endetté des Pays de la Loire, après la Sarthe. Selon la Banque de France, si beaucoup de dossiers de surendettement sont déposés dans notre département par rapport au nombre d'habitant, c'est dû notamment au maillage du territoire et à l'accompagnement des travailleurs sociaux : la Mayenne est un département à "taille humaine" et cela est plus facile pour les travailleurs sociaux de repérer des familles en difficultés financières et de les aiguiller afin qu'elles déposent un dossier de surendettement.

Les couples mariés sont un peu plus représentés parmi les personnes surendettées en Mayenne, par rapport à d'autres départements des Pays de la Loire ou par rapport à la moyenne nationale.Il y a également beaucoup de jeunes primo-accédants : ce sont des personnes qui ont emprunté pour acheter une maison ou un appartement. Les femmes surendettées sont légèrement plus nombreuses que les hommes en Mayenne. "On a 50,9 % de femmes pour 49,1 % de surendettés hommes, ce qui est beaucoup moins important que cela a été et moins important qu'au niveau national et régional", détaille Jean-Marc Oltra, le directeur de la Banque de France en Mayenne. Les retraités, eux, sont moins représentés dans les dossiers de surendettement en Mayenne, tout comme les chômeurs. Parmi les 626 dossiers déposés par des Mayennais en 2021, il y avait par contre beaucoup de personnes en CDD ou des intérimaires, selon la Banque de France.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser : aucune personne, aucun ménage n'est à l'abri.

Serge Milon, président de la commission départemental de surendettement en Mayenne.

37% de dettes effacées en 2021

Lorsque ces dossiers sont déposés, ils sont étudiés par une commission de surendettement, composée à la fois de représentants de créanciers et de débiteurs. En Mayenne, cette commission est présidée par Serge Milon, qui représente la préfecture de la Mayenne. La commission détermine la capacité à rembourser de chaque personne. Dans la plupart des cas, un étalement des dettes est proposé avec des mensualités à rembourser sur un certain nombre d'années en fonction de la situation de la personne endettée. Quand la personne n'a aucun revenu, un "effacement pur et simple de la dette" est mis en place, souligne Serge Milon : ça a été le cas pour 37% des dossiers mayennais en 2021. La personne qui en bénéficie est alors fichée et interdite bancaire pendant cinq ans.