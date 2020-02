Le nombre de ménages surendettés continue de baisser en Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle, France

La tendance se confirme en Meurthe-et-Moselle : depuis six ans, le nombre de personnes surendettées a baissé de 58%. D'après le dernier bilan dressé par la banque de France, 1768 dossiers ont été déposés en 2019 dans le département, soit 301 de moins qu'en 2018.

Les femmes en première ligne

Une diminution qui s'explique par l'embellie économique, selon le préfet de Meurthe-et-Moselle, Eric Freysselinard. "C'est tout à fait raccord avec la baisse du chômage et les indicateurs de la conjoncture économique qui sont bons et forcément, il y a un retentissement positif sur le surendettement. Il y a également le fait que les gens sont plus au courant et vont moins recourir à des multi-emprunts et sont plus raisonnables."

Ce sont les femmes qui sont les plus touchées par cette situation de surendettement. "54% des personnes de sexe féminin déposent ces dossiers, dont plus de 20% sont des familles monoparentales. Bien souvent ces dames ne perçoivent pas la pension alimentaire", détaille le directeur de la Banque de France en Meurthe-et-Moselle, Daniel Dupont. L'endettement moyen est de 18 000 euros, un montant faible par rapport aux autres départements du Grand est.

Les solutions pour venir en aide aux personnes surendettées sont multiples. Cela va de l'étalement de crédit, à l'accompagnement par des travailleurs sociaux, jusqu'à l'effacement de la dette.