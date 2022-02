Le nombre de ménages surendettés en baisse dans les Landes en 2021

Pour la sixième année consécutive, la Banque de France dans les Landes constate une diminution du nombre de dossiers de surendettement dans le département. En ce mois de février, elle communique son bilan de l'année 2021. En tout, 749 dossiers ont été déposés contre plus de 800 en 2019 (avant la crise sanitaire). Une baisse confirmée au niveau régional et national avec respectivement -17.5 % et -15.5 %.

-13.5 % du nombre de dossiers déposés

Dans le lot, 96.1 % des dossiers Landais ont été déclarés recevables. "41.3 % des dossiers recevables ont été orientés vers une mesure imposée d'effacement de dettes", a savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire précise la Banque de France des Landes dans un communiqué de presse. Avec ses 212 dossiers pour 100.000 habitants, la situation landaise semble moins dégradée qu'au niveau régionale et nationale où nous sommes à 228 dossiers pour 100.000 habitants pour l'un, et 225 dossiers pour 100.000 habitants pour l'autre. Dans le département du Sud-ouest, l'endettement médian est (hors immobilier) de 16.407 euros contre 15 428 euros à l'échelle régionale. Les chiffres dévoilent que ce sont majoritairement des locataires (76.5 %), sans emplois à 34.1 % qui sont concernés. On découvre également que les dossiers de surendettement sont majoritairement déposés par des personnes seules (72 % contre 26 % de couple), sans personne à charge (65.1 %), entre 35 et 54 ans.

Ca améliore toujours la situation et ça permet de résoudre les problèmes

L'occasion pour Jean-Marc Laborie, le directeur de la Banque de France dans les Landes de faire passer un message. " Par pitié, si le budget n'est pas assuré, qu'il y a trop de dépense par rapport aux recettes, il faut anticiper. Il ne faut pas hésiter à venir à la BDF pour évoquer votre situation voire déposer un dossier de surendettement. C'est gratuit et confidentiel. Ça permettra de trouver une solution, des délais, de baisser les taux d'intérêt trop élevé, et ça peut aller jusqu'à l'effacement de créance, quand la situation est très obérée. Ca améliore toujours la situation et ça permet de résoudre les problèmes."