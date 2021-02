En dehors des confinements, le nombre de nuitées dans les hôtels de Touraine a chuté de 25% en 2020

Ce n'est pas une surprise mais les données de l'Insee le confirment : l'année 2020 est à oublier pour les professionnels de l'hôtellerie d'Indre-et-Loire, tous types d'établissements confondus. Le nombre de nuitées (495.175) a baissé de 25 %, celui des arrivées de 26 %. Des données calculées sur la base des mois où les établissements ont pu travailler dans de bonnes conditions : juillet, août, septembre et octobre.

Une baisse importante, mais qui a pu tout de même être atténuée par la forte présence de touristes français. En effet, sur ces quatre mois, le nombre de nuitées de touristes français est resté stable par rapport à 2019 (-1 %), alors que sur la même période le nombre de nuitées de la clientèle étrangère a chuté (-68 %), conséquence des restrictions sur les voyages internationaux et de la fermeture des monuments.

Nombre mensuel des nuitées dans les hôtels du Centre-Val de Loire en 2018, 2019 et 2020 - Insee Centre-Val de Loire

Pour 2021, le comité régional du tourisme va accentuer sa communication, pour vanter la Touraine et la région Centre-Val de Loire. "Nous allons continuer à faire des campagnes de publicité, dans les journaux, dans les grands médias nationaux et sur l'Île-de-France notamment" explique son président Pierre-Alain Roiron, "sur 2021 nous allons viser la clientèle française et européenne, ce sera plutôt 2022 pour la clientèle asiatique car nous ne savons pas exactement où nous allons cette année."