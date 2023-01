Le nombre de saisonniers au chômage partiel augmente en Savoie et en Haute-Savoie

De nombreuses stations sont encore concernées par le manque de neige en Savoie et en Haute-Savoie. Avec un fonctionnement au ralenti, voire à l'arrêt dans certains endroits, de plus en plus de saisonniers se retrouvent au chômage partiel, selon les syndicats.

Dans l'attente de la neige

La situation rappelle la période de la crise sanitaire et les saisonniers n'avaient pas besoin. Sans chutes de neige conséquentes et rapidement, le chômage partiel "risque de toucher les deux tiers des stations", selon Éric Becker, représentant Force ouvrière des remontées mécaniques. "On parle de plusieurs centaines de personnes."

Les salariés au chômage partiel doivent percevoir 85% de leur salaire net. "Avec l'inflation qui galope c'est énorme parce que la durée de l'activité partielle pourrait ne pas couvrir l'intégralité de la saison", abonde ce représentant syndical. Pourtant, il rappelle que les employeurs pourraient maintenir ce dispositif de chômage partiel jusqu'à la fin de la saison qui était prévue avant le constat du manque de neige.

L'inflation en tête

"Si j'avais 20 ans aujourd'hui j'arrêterai de faire les saisons", souffle Annabelle. Elle travaille au Grand-Bornand depuis plus de 10 ans, derrière la caisse des forfaits. Cette année est difficile pour elle parce qu'elle a désormais deux jours d'activité partielle. "Même si c'est 15%, dans cette période chaque euro compte surtout avec le vie en station qui est hors de prix", développe-t-elle.

Malgré les chutes de neige annoncées dans les jours à venir, Annabelle n'est pas rassurée. "Il ne fait pas froid la journée, on est dans un climat printanier, confie-t-elle. La neige va tomber, mais la question c'est de savoir si elle va tenir et être exploitable, pour cela je suis sceptique."

À Saint-François Longchamp, la fin du mois de décembre était marquée par un manque de neige assez inédit. © Radio France - Julie Plouvier

Un avenir incertain pour une partie des saisonniers

L'inquiétude se porte également sur l'avenir de ces métiers pour les syndicats. "Si les saisons sont de plus en plus courtes et que les salariés n'arrivent plus à avoir assez pour obtenir le chômage pendant l'intersaison on risque de perdre tous ces gens qui sont formés", argumente Éric Becker. Une situation qui vient s'ajouter à l'inquiétude de l'absence de retour des saisonniers après la crise sanitaire du Covid-19. "Il faut qu'on réfléchisse pour garder des personnes formées sur ces postes à responsabilités, détaille le syndicaliste. On se retrouve avec des gens de moins en moins professionnels et cela augmente le risque d'accidents du travail."