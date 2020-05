Le nombre de téléconsultations médicales a explosé en Creuse pendant le confinement

Le confinement en mars et en avril a donné un coup d'accélérateur à la télémédecine creusoise. Plus de la moitié des généralistes s'y sont mis, alors qu'ils n'étaient que 2% avant le confinement. Mais les patients sont aussi de retour dans les cabinets.

Des téléconsultations multipliées par 225 ! Les chiffres de la CPAM creusoise témoignent d'un bond inédit pour la télémédecine. Si les Creusois avaient déserté les cabinets, ils ont continué à consulter à distance. Et depuis la fin officielle du confinement, c'est à nouveau l'afflux dans les cabinets des généralistes.

De deux téléconsultations par semaine début mars ... à 450 en avril !

Les chiffres de la CPAM creusoise sont formels : il y a bien eu une explosion des téléconsultations pour les assurés du régime général. La première semaine de mars, seulement 2 actes sont recensés. Un mois plus tard, au plus fort de la crise, c'est 450 ! En tout, 2.000 consultations en deux mois, là où elles se comptaient sur les doigts de la main avant. "C'est sûr que c'est lié à la crise sanitaire, décrypte Marie-Joëlle Limouzin, responsable régulation à la CPAM. La semaine du 23 mars, c'est-à-dire du début du confinement, marque le début de la hausse"

Du côté des médecins, seuls 2% d'entre eux consultaient à distance avant la crise. Ils sont maintenant plus de la moitié à le faire. S'ils ont déserté les cabinets médicaux, les Creusois n'ont donc pas pour autant refusé de se faire soigner. Ils ont pris leur téléphone ou leur ordinateur pour se faire diagnostiquer à distance !

La CPAM 23 vient cependant de lancer une campagne dirigée vers les Creusois de plus de 70 ans et plus, qui n'ont pas vu leur généraliste depuis les mois de janvier et février. "Nous contactons leur médecin traitant et puis nous les appelons pour voir s'il n'y aurait pas eu un renoncement de soins", explique Marie-Joëlle Limouzin. 240 Creusois sont concernés.

Retour massif des patients dans les cabinets des généralistes

Depuis l'annonce du déconfinement, en revanche, les patients reviennent massivement dans les cabinets médicaux. Tous les généralistes que nous avons contactés l'affirment : ils sont débordés ! Comme Hervé Guillaumot, médecin à Saint-Dizier-Masbaraud. Il a réorganisé son cabinet pour faire face à l'afflux tout en conciliant les mesures sanitaires : plus de magazines en salle d'attente, des chaises largement espacées les unes des autres, "même si la salle est exiguë. Il arrive que les patients fasse la queue dehors", explique-t-il.

Comment se sentent les patients au retour de confinement ? "Ils sont stressés", admet Jean-Marie Conquet, médecin généraliste à Saint-Vaury et conseiller de la Confédération des Syndicats Médicaux Français. "Beaucoup me font part d'insomnies ou me demandent des anxiolytiques. Certains cherchent à exercer leur droit de retrait, ou envisagent un arrêt maladie. Ce sont des cas délicats."