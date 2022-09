Le nombre de travailleurs frontaliers et de néo-frontaliers a encore augmenté entre 2018 et 2020 selon l'INSEE

Le nombre de travailleurs frontaliers originaires du Nord Lorraine, et travaillant au Luxembourg, est toujours plus important. Entre 2018 et 2020, l'augmentation moyenne annuelle a atteint 4% et, toujours selon une étude de l'INSEE Grand-Est, cette augmentation s'est accompagnée d'un important renouvellement de la population de ces travailleurs frontaliers.

En 2020, sur les 86.100 personnes travaillant au Grand-Duché et résidant en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, 17.766 d'entre elles étaient de nouveaux travailleurs frontaliers. De même, les trois-quarts de ces néo-frontaliers occupaient déjà un poste en France l'année précédente, et 60 % d'entre eux habitaient déjà dans les deux départements.

Des salaires qui peuvent varier du simple au double

Sans surprise, la différence de salaire explique ces chiffres. "La motivation salariale est très nette : ceux qui résident près de la frontière et qui travaillent au Luxembourg gagnent en moyenne deux fois plus que leurs voisins qui travaillent en France." Le ratio entre revenus déclarés luxembourgeois et revenus déclarés français atteignait 2,03 dans la communauté de communes de Cattenom, l'un des plus forts delta relevé par l'Insee.

Dans le pays messin, le delta est de 1,81. A Thionville, de 1,95.

Ratios de revenus d'activité, Luxembourg/France, selon l'EPCI de résidence - Insee