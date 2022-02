Le nougat de Montélimar fait un pas de plus en direction de l'IGP ! Une première étape importante vient d'être franchie : la France a voté en faveur de l'IGP, il faut maintenant que l'Europe l'adopte également.

Le nougat de Montélimar s'approche encore un peu plus de l'IGP

Très bonne nouvelle, pour le nougat de Montélimar ! La France a voté en faveur de l'IGP, l'Indication géographique protégée !

Cela fait plus de 20 ans que les 12 nougatiers de Montélimar se battent pour la reconnaissance de leur nougat. Le cahier des charges, qui fixe la recette et le savoir-faire, a été accepté mercredi 26 janvier par la Commission permanente du comité national des IGP, labels rouges et STG (Spécialité traditionnelle garantie).

Reste à passer la phase d'opposition : trois mois durant lesquels les entreprises ou personnes qui font du nougat et veulent s'opposer à l'IGP, vont devoir argumenter. Au terme de cette phase, la Commission entérinera définitivement la validation de l'IGP pour la France, en l'inscrivant au Journal Officiel.

Dernière étape à franchir, au niveau européen : la France transmettra le cahier des charges à la Commission européenne, qui devra elle aussi l'entériner, après trois mois d'opposition à nouveau.

Toutes ces étapes prendront au moins un an. "C'est une vraie victoire parce que ça y est, au niveau Français, c'est accepté, presque validé !" se réjouit Marie-Claude Stoffel, co-présidente du syndicat des nougatiers de Montélimar. "On est contents parce que ça marque une étape, la profession a œuvré pour ça pendant des années."

La filière nougat de Montélimar représente 30 millions de chiffres d'affaires, pour 2500 tonnes de nougat fabriquées chaque année.