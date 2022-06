Le nouveau député Damien Maudet lance sa première commission d'enquête sur l'état de l'hôpital public

A peine élu député de la première circonscription de la Haute-Vienne, Damien Maudet (NUPES) passe à l'action. Il organise sa première commission d'enquête populaire sur la situation de l'hôpital public. "Je ne voulais pas attendre que l'Assemblée nationale se mette au travail pour aller sur le terrain. Je veux aussi profiter de la vague de l'élection pour mettre en lumière ce sujet", explique Damien Maudet qui appelle d'autres députés à lancer ce genre de commission dans toute la France, afin de réaliser un état des lieux complet.

Damien Maudet et son équipe sont installés devant le CHU de Limoges et les témoignages des soignants sont relayés sur la page Facebook du nouveau député. La CGT est également présente pour dénoncer les salaires trop bas, des conditions de travail toujours plus compliquées, des fermetures de lits, notamment en psychiatrie qui a perdu une centaine de lits sur le département.

La question de l'intérim

Stéphane, aide soignant depuis trois ans prend aussi la parole : "Je pensais qu'après la crise sanitaire, on allait ouvrir les yeux. Mais non, ça n'a pas été le cas. Ce système est à bout de souffle. Il faut tout mettre à plat et faire une vraie loi santé".

Burn-out, démission, départ en retraite... L'hôpital n'arrive plus à recruter. Il faut trouver un moyen de rendre le métier attrayant et selon Stéphane, cela ne passera que par un changement radical des conditions de travail et de rémunération. Il faut aussi s'attaquer à la question de l'intérim : "Mes anciens collègues de promo, ils ne travaillent pas pour le CHU, ils sont en intérim. Parce qu'ils sont mieux payés et qu'ils peuvent choisir de venir travailler sur un week-end ou d'éviter de revenir si ça s'est mal passé. Ils sont là pour quelques jours et n'ont pas toutes les tâches administratives que nous avons. Il faut que travailler pour l'hôpital devienne plus avantageux que de passer par une boîte d'intérim".

De tous ces témoignages, Damien Maudet veut en faire un rapport afin de les faire remonter au plus haut sommet de l'état et trouver des solutions.