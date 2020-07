Le nouveau groupe PSA Fiat Chrysler s'appellera Stellantis

Les constructeurs PSA et Fiat Chrysler s'uniront sous la bannière de Stellantis. Les deux constructeurs ont annoncé mercredi le nom du groupe qui doit officiellement voir le jour en 2021.

Le groupe qui doit naître de la fusion des constructeurs français PSA et italo-américain Fiat Chrysler (FCA) a déjà un nom : Stellantis. Cette identité a été dévoilée mercredi par les deux entreprises. Le quatrième groupe automobile mondial en volume, troisième en chiffre d'affaires, devrait voir officiellement le jour "au premier trimestre 2021" précise les deux partenaires dans leur communiqué.

Le nouveau géant automobile abritera sous un même toit des marques emblématiques comme Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo et Maserati. Des noms et des logos qui "resteront inchangés" précisent les deux constructeurs. Le nom Stellantis "sera utilisé exclusivement au niveau du groupe".

En matière économique aussi, les symboles sont importants et le nom d'un groupe est le fruit d'une longue réflexion. Pour Stellantis, ce travail a démarré en décembre. "Stellantis est issu du verbe latin +stello+ qui signifie +briller d'étoiles+", expliquent les deux groupes, qui veulent voir dans cette racine latine un "hommage à l'histoire riche des deux entreprises fondatrices" et dans l'allusion à l'astronomie un "véritable esprit d'optimisme, l'énergie et la capacité de renouvellement inspirant cette fusion".

La fusion a donc un nom mais pas le feu vert des autorités de la concurrence. La Commission européenne a annoncé récemment l'ouverture d'une enquête approfondie sur cette opération, craignant qu'elle nuise à la concurrence sur le marché des véhicules utilitaires. Elle devra également être formellement approuvée lors d'une assemblée générale des actionnaires extraordinaire.

La nouvelle entité, de plus de 400.000 salariés deviendrait le numéro quatre mondial du secteur, avec 8,7 millions de véhicules vendus.