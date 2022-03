Le nouveau guide Michelin attendu... le point sur les restaurants étoilés en Gironde

C'est la plus célèbre des récompenses dans le monde de la gastronomie : le guide Michelin s'apprête à délivrer (ou retirer) ses étoiles pour l'édition 2022 mardi 22 mars depuis Cognac, en Charente. Les deux dernières éditions ont été fortement marquées par la pandémie.

On connaîtra cet après-midi la nouvelle moisson d'étoiles de la gastronomie. Pour l'occasion, le guide Michelin délocalise pour la première fois sa cérémonie à Cognac, en Charente, ce 22 mars. La dernière moisson d'étoiles du Guide Michelin est tombée pendant que les restaurants étaient fermés, en janvier 2021... ils n'ont rouvert qu'en mai. D'où la publication de cette édition, décalée de deux mois pour laisser le temps aux chefs de profiter de leur récompense et aux inspecteurs du guide d'œuvrer. La bonne nouvelle, c'est que les clients ont été au rendez-vous en Gironde. Le Skyff club au Pyla par exemple, deux étoiles (depuis 2020), affiche en ce moment deux semaines de réservations d'avance. Le chef, Stéphane Carrade, estime avoir fait deux très belles saisons avec une clientèle locale qui a les moyens de se faire plaisir mais aussi des clients venus de toute l'Europe ou des Etats-Unis lorsque les frontières ont rouvert. D'ailleurs, l'hôtel Haïza accolé au Skiff club est déjà complet pour les vacances de Pâques. Les clients ont aussi été au rendez-vous dans les deux établissements où officie Alexandre Baumard. Que ce soit au Logis de la Cadène, à Saint-Emilion, étoilé depuis 2017, ou à l'Observatoire de Gabriel, fraîchement étoilé en 2021.

21 restaurants girondins remettent leur étoile en jeu cette année

Pour le moment, avant publication du nouveau guide donc, 21 restaurants girondins y figurent. Quatre établissements affichent deux étoiles, et les 17 restants en possèdent une. Aucun restaurant du département n'a encore décroché de troisième étoile. Qu'en est-il du retour financier ? Selon une étude publiée en 2017 par Olivier Gergaud, économiste de la gastronomie qui enseigne à l'école de commerce Kedge à Bordeaux, la rentabilité commerciale médiane des restaurants présents dans le guide est de l'ordre de 2,65 %... quand elle tourne à 2,18% pour les établissements qui n'y figurent pas. Car maintenir son ou ses étoiles a un coût : recruter du personnel, mobiliser des capitaux, etc... Mais figurer dans le Michelin apporte avant tout une visibilité et une reconnaissance. Le chef Alexandre Baumard y a par exemple vu la validation du travail qu'il fait autour du poisson à l'Observatoire de Gabriel, travail qui plait aussi au public. C'est pourquoi le chef a décidé d'y consacrer entièrement cet établissement.

Particularité quand même cette année : l'une des deux primo-étoilés de l'année dernière en Gironde est fermée depuis janvier. Claire Vallée, cheffe du restaurant ONA à Arès, explique ce choix sur sa page Facebook. La première cheffe végane étoilée en France raconte les difficultés pour recruter... notamment à cause du manque de logement sur le bassin mais aussi des baisses de vocation : la profession a vu partir 30 % de son personnel depuis le début de la pandémie.

Ses confrères expliquent s'adapter pour restés attractifs. Le prestige de travailler avec un étoilé reste important confirme plusieurs chefs, mais cela ne suffit pas. Le chef du Skiff club explique par exemple aider ses salariés pour le logement sur le bassin, et compte bientôt mettre en place une crèche pour les jeunes parents.