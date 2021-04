Le nouveau magasin Lidl ouvre ses portes à Mayenne

Le magasin Lidl de Mayenne ouvre ses portes, agrandi et avec un nouveau concept, plus respectueux de l'environnement. Des panneaux photovoltaïques, des revêtements au sol, absorbant l'eau de pluie et une politique "zéro déchet", la grande surface se veut "écolo".