Le nouveau McDonald's de Cerdagne recrute à tour de bras

C'est la plus grosse opération de recrutement de ces dernières années dans les montagnes de la Cerdagne. Le nouveau restaurant McDonald's qui ouvrira fin juin entre Ur et Puigcerda est en train d'embaucher une cinquantaine de personnes en CDI. Des Français mais aussi beaucoup d'Espagnols.

Le futur Mac Do en cours de construction entre Ur et Bourg-Madame

Depuis plusieurs semaines les entretiens s'enchaînent en Cerdagne. Pôle Emploi est en train d'organiser sa plus grosse opération de recrutement dans ce secteur de montagne depuis plusieurs années. Un recrutement pour le compte de McDonald's qui va ouvrir fin juin son restaurant sur la commune d'Ur au bord de la nationale 20.

Au total ce sont prés de 50 personnes qui vont être embauchées en CDI pour faire fonctionner le fast-food. Dans une région qui enregistre un taux de chômage au dessus de 12%, de très nombreux candidats ont déposé leur candidature.

C'est un succès. Les gens sont venus notamment parce que c'étaient des CDI, alors qu'en Cerdagne, c'est surtout de l'emploi saisonnier qui est proposé en hiver et un peu en été (Stéphane Lavigne, directeur de l'agence Pôle emploi de Prades)

Les derniers entretiens se sont déroulés ce jeudi à la mairie d'Ur. Une quarantaine de candidats se sont encore présentés. "C'est difficile de trouver du travail ici, je suis à la recherche d'un emploi, explique Calvin 21 ans de Sainte-Léocadie. Mac do est une bonne opportunité pour un CDI"

Les derniers entretiens à la mairie d'Ur © Radio France - Sébastien Berriot

Trop d'espagnols selon certains

L'effectif sera composé de Français mais aussi beaucoup d'Espagnols. La responsable administrative du fast-food Jessica Grit s'explique et répond à l'inquiétude de certains élus à ce sujet : "le Mac do sera installé à la frontière entre Ur et Puigcerda. Nous aurons beaucoup de clients espagnols et il est donc logique qu'un personnel espagnol puisse aussi les accueillir." "Il devrait y avoir une vingtaine de Français et 20 à 25 espagnols ajoute Stéphane Piot le patron du groupe.

Les nouveaux employés vont signer des contrats de 24 heures par semaine. Ils partiront se former dans les McDonald's d'Ariège avant l'ouverture à Ur le 29 juin. Le bâtiment est en ce moment en cours de construction sur le bord de la nationale 20.