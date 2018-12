Le mot d'ordre des Gilets Jaunes : un RIC, sinon rien !

Pringy, Annecy, France

Il a pris une place de choix parmi les revendications des Gilets Jaunes : le référendum d'initiative citoyenne, une forme de démocratie directe grâce à laquelle le peuple pourrait proposer des lois ou s'opposer à des lois.

En Haute-Savoie, certains projettent de réaliser une chaîne humaine sur ce thème le week-end prochain, cela reste à confirmer. Toujours est-il que le voisinage avec la Suisse donne des idées. Le modèle suisse des Initiatives Populaires semble inspirer les frontaliers.

Tract pour les automobilistes © Radio France - Christophe Van Veen

Le Gilet Jaune : "La gouvernance doit revenir au peuple."

A bas les riches ! Vive le RIC ! Tout est lié pour Florian sur le barrage de Pringy, jeune auto-entrepreneur qui parle au nom de tous.

► L'idée est-elle de contourner les hommes politiques pourtant élus dans les urnes ?

Florian : "Qui comptabilise le vote blanc ? Il faut reconnaître ce vote d'opposition. La France devrait suivre les programmes de dix personnes, alors qu'il y a tant de vote blanc ? Et si on n'a personne qui nous représente, que fait-on ? Quel choix avons-nous ?

Les élus ont leur place bien-sûr, mais ils doivent représenter le peuple et non pas remplir leur mission pour gagner de l'argent. C'est facile de faire des lois sur les taxes énergétiques quand on ne paye même pas ses factures !" "

► Comment pourrait s'appliquer ce RIC ?

Florian : "Des assemblées citoyennes pourraient proposer des lois. Soit dans les mairies avec des urnes ou par vote informatique sécurisé. L'histoire du seuil de signatures n'est pas le problème, il s'agit de modalités. Il faut d'abord approuver le principe. et puis pour donner notre avis sur une loi décidée par le gouvernement, pas besoin de seuil. Tout ce qui touche le budget, les besoins vitaux, les taxes de premières nécessités, les dépenses d'énergies, etc... le peuple devrait pouvoir donner son avis directement. Et plus largement tout ce qui touche à la gouvernance de l'État."

►Certains élus de la République en Marche ont dit qu'ils s'inquiétaient de se retrouver un matin avec le rétablissement de la peine de mort.

Florian : " Sur la peine de mort , il y a des traités internationaux. La France n'a de toute façon pas le droit de faire n'importe quoi. Une nouvelle fois, il s'agit de nous décridibiliser. C'est quand même un comble pour une nouvelle formation politique qui était sensé gouverner différemment des autres."

► La Suisse, un exemple ?

Florian : " Ça peut-être un exemple. Mais aussi la Croatie. Ou même l'Allemagne avec le nombre réduit d'élus. Il faut prendre le bon partout. et laisser le mauvais. Ce qui est sûr, c'est que nous, on est là depuis plus d'un mois. Alors qu'on arrête de parler d'Acte 4, Acte 5 ou Acte 6 des Gilets Jaunes. Nous, on veut des actes du président, des actes du gouvernement, des actes de ceux qui ne font que des effets d'annonce."

Cabane du rond-point de Pringy © Radio France - Christophe Van Veen

Le Politologue Suisse : "L'initiative populaire n'est pas une potion magique !"

La Suisse et ses trois à quatre votations par an servent de modèles. On a les votations populaires - le gouvernement doit consulter le peuple s'il modifie la constitution - et les initiatives populaires - le peuple propose lui aussi des modifications de la constitution (limitations des étrangers, les droit de l'armée, usage des détectives privés pour controler les fraudeurs aux prestations sociales, subventions des éleveurs de bêtes à cornes...), mais pas de lois.

Là pour obtenir un référendum, il faut dépasser 100 000 signatures en 18 mois,

Pour le politologue de l'Université Genève, René Schwok, le système Suisse n'est pas transposable à la culture de la France.

"Le Ric, vu de Suisse, nous regardons cela avec un certain scepticisme. Car c'est très compliqué de mettre en place une initiative populaire. En Suisse, les initiatives permettent de modifier la constitution fédérale, mais on en peut pas faire des loris, ou par exemple augmenter ou baisser tel prix comme cela est demandé en France. On peut le faire dans une ville ou dans un canton. Il y a un côté incantation magique en France quand vous parlez de la démocratie directe Suisse. Il faut un tout petit peu refroidir les ardeurs de ceux qui pensent avoir trouver la potion magique. Tout est très lent en Suisse. Tout est basé sur la concertation, le consensus. Et ça n'est pas vraiment la culture politique française."

Depuis la création de ce système en 1893, sur les quelques 400 initiatives populaires Suisses, seules une vingtaine ont abouti concrètement.

Certains aspects peuvent cependant inspirer les Français, comme la possibilité de s'opposer à un loi, pense René Schwok.

Décor de rond point en cette fin 2018 © Radio France - Christophe Van Veen

"Vu de Suisse, tout est déconcertant dans les Gilets Jaunes. La colère et la réponse de l'État" - René Schwok politologue de Genève

Chercheur, spécialiste de l'Europe et des questions de sécurité , référence universitaire, l'universitaire de Genève observe avec beaucoup de recul l'embrasement français. "Je suis déconcerté. Comme beaucoup, on n'avait pas prévu cette révolte populaire. Comment une colère pareille peut-elle se développer dans un pays qui , vu de loin, ne va pas si mal que ça. Et aussi déroutantes sont les réponses du gouvernement français. C'est tellement centralisé ! Le Prince qui est le président décrète qu'il va accorder 100 euros ! En Suisse, ce sont des négociations avec les partenaires sociaux qui durent des années. C'est une culture politique qui nous étonne vu de la Suisse."