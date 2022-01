EN IMAGES - Le nouveau Palais des Congrès de Valence ouvre ses portes

Valence a un nouveau Palais des Congrès. Il ouvre ses portes après deux ans de travaux. L'entrée se fait désormais avenue de la Marne, là où se tenait l'arrière de l'ancien bâtiment. Il a coûté 18,5 millions et demi d'euros, financés par l'agglo le Département la Région et l'Etat.

La première ville de Drôme Ardèche avait bien besoin de ce nouvel équipement précise Nicolas Daragon maire et président de l'agglo : " On avait un bâtiment militaire qui avait plus d'un siècle et qui avait été transformé pour accueillir des congrès et des événements. Il était vieillissant et il nous fallait investir lourdement pour équiper notre ville."

La seconde entrée du Palais des Congrès le long de l'avenue de la Marne. © Radio France - Nathalie de Keyzer

Bâtiment modulable

Le nouveau bâtiment a deux gros avantages : il est en centre ville et il est très modulable. Les congressistes seront tout proches des hôtels restaurants et commerces, quant à la modularité elle permet d'accueillir des évènements de quelques dizaines de personnes seulement jusqu'à plusieurs milliers.

L'auditorium a une capacité de 500 places. © Radio France - Nathalie de Keyzer

C'est la société Valence Romans Tourisme qui est chargée d'exploiter ce nouveau Palais des Congrès, Thomas Michard-Falchero le directeur d'exploitation détaille : "on a quatre halls d'exposition d'une surface totale de 6 900 mètres carré, dix salles de réunion/atelier et un auditorium de 500 places" sans oublier une espace restauration de 500 places également. Les principaux clients sont les entreprises à la recherche d'un lieu pour leurs congrès et autres évènements, mais aussi les associations ou les syndicats professionnels.

Les quatre halls d'exposition d'une surface totale de presque 7 mille mètres carrés sont modulables en fonction des besoins, ils peuvent accueillir une petite exposition ou un concert avec plusieurs milliers de spectateurs . © Radio France - Nathalie de Keyzer

Une vingtaine d'évènements sont déjà réservés en 2022, le premier à la mi février sera le congrès national des producteurs de fruits et en 2023, c'est un "grand syndicat Français" qui y fera son congrès annuel.

L' une des dix salles de réunion à l'étage du Palais des congrès. © Radio France - Nathalie de Keyzer

Les vœux de l'agglo qui devaient permettre au public de découvrir ce Palais des Congrès flambant neuf lundi 24 janvier sont annulés à cause du covid, mais des visites guidées sont organisées à partir de la semaine prochaine et jusqu'au 9 février. Le pass sanitaire est exigé et il faut s'inscrire pour ces visites gratuites sur le site de l'agglo ou de la ville de Valence.

Les dix salles de réunion sont de tailles très variées et certaines sont équipées d'écrans grand format pour les besoins des congressistes. © Radio France - Nathalie de Keyzer

Dès que la crise sanitaire le permettra le nouveau Palais des Congrès pourra être officiellement baptisé : Palais des Congrès Jacques Chirac.