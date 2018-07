Le nouveau patron des patrons, élu ce mardi, est aussi le président d'Oliviers and Co, basé dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Le nouveau patron des patrons a un pied en Provence. Le Parisien Geoffroy Roux de Bézieux a été élu à la présidence du MEDEF avec 55,8% des voix ce jeudi. Il est le patron du fonds d'investissement Notus technologie, mais aussi depuis deux ans, le président de l'entreprise Oliviers and Co, implantée dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Mane, près de Forcalquier.

Oliviers and co sélectionne et commercialise de l'huile d'olive dans des boutiques spécialisées. L'entreprise a été fondée à Mane en 1996 par le créateur de L'Occitane en Provence.

Le prédécesseur de Geoffroy Roux de Bézieux a également un pied en Provence. Pierre Gattaz a en effet acheté un domaine viticole à Sannes en Luberon l'an dernier : Des vignes et un château pour 11 millions d'euros.