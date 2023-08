Le nouveau pôle associatif du quartier du Blosne à Rennes ouvrira mi-septembre

À l'extérieur, le bâtiment est fait de bois et de béton. Il donne l'impression de maisons sur trois étages, collées les unes aux autres. À l'intérieur, les salles ne sont pas encore totalement finies. On sent encore le ciment et la peinture fraîche. Même si tout n'est pas installé, les espaces pour la petite enfance ou pour les jeunes commencent à être meublés. Le Polyblosne, ce** nouveau pôle associatif du quartier du Blosne à Rennes, ouvrira ses portes au public le 18 septembre après deux ans de travaux.

Les jeunes consultés pour l'aménagement

C'est l'association la Maison des Squares qui gère le bâtiment. Pour la conception, ils ont consulté les jeunes du quartier du Blosne, pour comprendre de quoi ils ont vraiment besoin : "Il y a une cuisine, car la nourriture c'est le moteur de la convivialité. Ils avaient besoin d'un lieu où ils pouvaient avoir accès aux jeux", détaille Gabriel Biau, le directeur de la Maison des Squares. "Les jeunes auront accès au lieu à toute heure, du jour et de la nuit grâce à des badges."

Une salle polyvalente, une salle de sport et une cafétéria

Au rez-de-chaussée du bâtiment, il y a de grandes baies vitrées qui donnent sur l'extérieur. Le Polyblosne a été construit le long du boulevard de Yougoslavie. Le lieu a attisé la curiosité des habitants, notamment la salle polyvalente dans laquelle ils pourront organiser des fêtes ou des repas. Le Polyblosne est aussi équipé d'une salle pour faire du sport, d'une cafétéria et de bureaux pour les associations.

Trois associations seront installées dans les locaux : la Maison des Squares, Dooinit et Ar Maure. D'autres associations pourront également être accueillies.

Nathalie Appéré, maire de Rennes, en visite pendant la fin des travaux au Polyblosne. © Radio France - Baptiste Roux

Le pôle associatif est ouvert à tous les habitants. "Tous l'enjeu est de faire vivre la dynamique collective dans ce quartier du Blosne, qui est en pleine rénovation et en pleine transformation", affirme la maire de Rennes Nathalie Appéré. Le projet du Polyblosne a coûté près de huit millions d'euros. Plus de la moitié de la somme a été payée par la mairie.