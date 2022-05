Le nouveau restaurant d'Ahuillé a enfin ouvert ses cuisines

Huit ans après la fermeture de l'ancien restaurant, le Bistrot du Parvis a enfin ouvert ses portes aux habitants d'Ahuillé, près de Laval, jeudi 12 mai 2022. Pour les nouveaux patrons comme pour les clients c'est déjà un succès.

"Parfait"

"Ça va au delà de nos espérance, sourit Betty Duvet. Il y a énormément de monde." La patronne du Bistrot du Parvis a repris le restaurant de la commune avec son mari cuisinier Jérôme l'été dernier. "Le Covid a retardé les travaux donc aujourd'hui, voir les clients heureux, ça nous rend heureux aussi. Les clients sont nombreux donc c'est parfait", ajoute Jérôme Duret.

"Ça fait revivre le village"

Parfait répondent aussi les clients comme Nadège, une ancienne bénévole du bar associatif. "Ils sont très gentils, très cool et il y a une bonne ambiance. En plus, on mange bien !" L'habitante d'Ahuillé a même déjà pris de nouvelles habitudes. "Tous les matins depuis l'ouverture, il y a quatre jours, je viens boire mon café." C'est que Nadège et les autres Ahuilléens en avaient besoin assure-t-elle. "Ça manquait parce qu'on avait beau avoir un bar associatif, le bar associatif ça veut dire bénévoles et les bénévoles s'essoufflaient."

Et les nouveaux patrons sont conscients de l'importance de leur restaurant pour les 1 900 habitants de la commune. "Dans cette commune, ils veulent vraiment que ça reste ouvert et ils en ont besoin. Ça fait revivre le village donc c'est vrai qu'ils font tout pour que ça reste et que nous on soit contents aussi."