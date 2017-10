PHOTOS - Découvrez le nouveau restaurant La Madeleine à Sens

En exclusivité, France Bleu Auxerre vous fait découvrir le nouvel établissement du chef étoilé Patrick Gauthier à Sens (Yonne). "La Madeleine à la pointe de l'île" est installée dans l'ancienne base nautique sur l'île d'Yonne. Le restaurateur espère y retrouver une deuxième étoile

Comme souvent il fait chaud en cuisine, sauf que ces derniers jours, ce ne sont pas de plats qu'il faut sortir mais des couverts, des verres, des ustensiles divers qu'il faut nettoyer et ranger avant l'ouverture. Le restaurant devait ouvrir cet été, comme souvent les imprévus liés aux travaux ont repoussé de quelques mois l'inauguration. Le restaurant devrait être opérationnel en début de semaine prochaine.

Plus de lumière et d'espace, pour aller vers les étoiles ?

C'est un bâtiment où domine le bois, avec sa terrasse qui fait penser à un ponton en bord de l'Yonne. La Madeleine nouvelle version se veut plus accueillantes et accessible: un ascenseur pour monter à la salle située à l'étage, de la lumière et de l'espace entre les tables et bien sûr la terrasse disponible pour les beaux jours.

Un restaurant, fait plutôt rare, installé dans un bâtiment public, l'ancienne base nautique. La ville a facilité l'installation du restaurateur Patrick Gauthier en finançant des travaux pour 233.000 euros HT avec une première échéance de loyer reportée de six mois. Ces choix font polémique à Sens mais à Auxerre, le restaurant étoilé de la ville va mettre les voiles faute d'avoir trouvé un nouveau lieu. Les villes de l'Yonne doivent-elles soutenir leurs restaurants étoilés ? Et jusqu'où ? Vous avez posé la questions aux élus Renaud Candelier