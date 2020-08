Le nouveau scooter Peugeot Métropolis 400 est entré en production à Mandeure

Deux ans et demi de préparation, 40 000 heures de travail, 10 000 kilomètres de tests, le nouveau scooter 3 roues Peugeot Métropolis 400 est entré en production dans l'usine Peugeot Motocycle de Mandeure. Il sera dévoilé et commercialisé le 8 septembre. Un événement dans la vieille usine du Doubs

Vacances studieuses pour les opérateurs de l'usine Peugeot Motocycle de Mandeure où la production du dernier né de la marque a démarré la semaine dernière. Il s'agit du nouvel opus du Peugeot Métropolis, le scooter troies roues de 400 centimètres cubes, lancé à Mandeure il y a déjà sept ans.

Ce nouveau modèle a été présenté à Milan en novembre dernier. Il sera dévoilé officiellement à Paris avant commercialisation le 8 septembre prochain. Il faut donc assurer une production soutenue dans les ateliers de Mandeure durant ce mois d'août afin alimenter les concessions.

Les tous premiers exemplaires de ce nouveau Métropolis trois roues ont été produit la semaine dernière à Mandeure. La production se poursuit gentillement cette semaine, avant une petite pause de deux semaines, pour cause de congés écourtés pour les opérateurs.

Nouvelle identité visuelle du Métropolis - Peugeot Motocycles

Ce nouveau Métropolis 400 offre des performances et motorisations fidèles à la première génération d'il y a sept ans. Mais son design est plus acéré avec des lignes plus anguleuses à l'image des nouveaux modèles autos de chez Peugeot, avec un Lion omniprésent. Cette nouvelle génération est équipée d'une connectivité dernier cri avec information en temps réel, guidage et sécurité.

"C'est le résultat de deux ans et demi de travail à Mandeure, six mois de conception et 100 000 kilomètres de tests", explique avec une certaine émotion Costantino Sambuy, le directeur de Mandeure.

"40 000 heures de travail pour concevoir ce nouveau véhicule" explique Costantino Sambuy Copier

Cette entrée en production est un événement dans une usine qui emploie encore 350 personnes dont 150 opérateurs sur l'unique ligne de montage. On ne connaîtra pas les volumes de fabrication actuels, ni les objectifs pour l'automne. Ce nouveau trois roues dont le design est encore confidentiel sera dévoilé le 8 septembre, date de son lancement en concession.