Le nouveau visage du quartier de la Mosson à Montpellier présenté aux habitants

Un projet sur plus de 10 ans qui veut résoudre les problèmes d'insécurité et d'isolement de ce quartier emblématique de Montpellier

La Paillade va changer de visage. C'est l'ambition du projet de renouvellement urbain du quartier de la Mosson, présenté ce samedi aux habitants. 540 millions d'euros de budget, 858 logements détruits et 1168 construits. Un projet sur plus de 10 ans qui veut résoudre les problèmes d'insécurité et d'isolement de ce quartier emblématique de Montpellier.

Le "Projet Mosson"

Implantation d'écoles, rénovation des équipements sportifs, réhabilitation du Font del Rey, création d'un bus-tram pour relier le centre-ville. Le maire Mickael Delafosse énumère les grandes lignes du projet. "On arrête de faire l'autruche, il faut que ça se voie et il faut que ça avance", lance-t-il. Selon lui, "le changement le plus perceptible, ce sera la disparition de la tour d'Assas", qui a été le théâtre de plusieurs faits divers, dont une fusillade qui avait traumatisé certains habitants.

Vue aérienne du quartier de la Mosson © Radio France - Nicolas Joly

Des promesses accueillies avec prudence par les habitants. "Les promesses sont toujours belles, maintenant il faut que ça aboutisse", tempère Yanis, qui a grandi à la Paillade. "Moi qui habite le quartier, je les vois tous les jours les problèmes. Des véhicules délabrés, des réparations sauvages, le bruit", résume-t-il. La sécurité est l'une des principales attentes. La création d'un commissariat de police municipale et nationale doit permettre de mieux y répondre.

Les habitants de la Mosson ont de grandes attentes Copier

La destruction de 858 logements sociaux et privés inquiète aussi certains habitants, comme Wassila. "Ils vont détruire notre bâtiment et nous reloger, mais où ? Nous ne savons pas", regrette-t-elle. "Ils proposent de racheter nos appartements à un prix vraiment médiocre, pas celui auquel on les a achetés en tout cas." Mais elle salue malgré tout l'ambition du projet de rénovation, qu'elle espère voir aboutir le plus vite possible.