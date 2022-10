La Nouvelle éco en Isère : le secteur de la logistique doit se réinventer face à la crise énergétique

Le secteur de la logistique est confronté comme d’autres secteurs - mais peut-être davantage que d'autres - par la crise énergétique...

Julia Celette - En effet il est clair que la crise touche on le sait bien le secteur de la logistique, avec un besoin de repenser les charges au niveau de l’entrepôt, de ré-envisager l’entièreté de l’entreprise en imaginant peut-être quel type d’investissement on pourrait faire pour diminuer l’impact des charges énergétiques. Peut-être miser sur l’énergie renouvelable, développer des panneaux solaires, repenser aussi l’organisation de l’entreprise avec peut-être de l’organisation interne...

Parce qu'il va falloir baisser la consommation énergétique.

Oui il va falloir la baisser pour rester performants, rester compétitifs. Donc il faut réfléchir aux flottes de véhicules, changer peut-être des motorisations, repenser certaines formes d’énergie qu’on peut stocker, ou des carburants alternatifs. Il faut ré-imaginer certaines choses. Et quand on pense transport, on pense beaucoup à la route. On peut aussi imaginer une réorganisation des flux : je pense à du report multimodal qui nous permette en plus, sur notre zone de du Nord-Isère, de repenser les choses en mobilisant le fret, en mobilisant l’air, en mobilisant aussi le fleuve. Donc ce sont des choses qui sont à repenser.

La logistique représente combien d’emplois en Nord-Isère, est-ce que l'on a une idée?

Sur la zone de la communauté de communes qui s’appelle la CAPI, aux portes de l’Isère, on est sur un peu plus de 10.300 emplois permanents.

Vous avez des difficultés à recruter en ce moment?

C’est vrai que c’est un secteur où on a besoin de main-d’œuvre, on a besoin de pouvoir recruter sur un certain nombre de métiers, d’ailleurs assez divers et variés. Aujourd’hui on a besoin de métiers qualifiés : je pense à des métiers comme des manutentionnaires, caristes, mais aussi des techniciens de maintenance, des préparateurs de commandes et autres, mais aussi des ingénieurs informatiques, des managers, on a besoin de personnes aussi en qualité. Donc on recrute en effet sur ce secteur déjà depuis plusieurs années et on a un vrai besoin pour satisfaire l’ensemble de ces entreprises qui sont en pleine transformation.