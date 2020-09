Le nouvelle éco : l'économie régionale plombée par les mauvais chiffres de l'aéronautique

"L'activité économique de l'Occitanie, à l'image de ce qu'il s'est passé au niveau national, a connu un brutal coup d'arrêt." Voilà comment Stéphane Latouche, le directeur régional de la Banque de France résume la situation. Les chiffres sont sans appel : un tiers de repli par rapport à une activité normale en mars. "Aujourd'hui, on est à cinq points de ce qui est une activité normale." Dans cette enquête, il apparaît que l'Occitanie est une région plus affectée que d'autres du fait de sa spécialisation sur deux grands secteurs : le tourisme et l'aéronautique.

Le bilan éco en Occitanie de Stéphane Latouche, le directeur régional de la Banque de France. Copier

"Il y a eu de la part des entreprises dans un contexte de très grande incertitude, un réflexe de protection", précise-t-il. L'économie fait également face à un brutal ralentissement de l’investissement en 2020, réduit de moitié par rapport à 2019 et "même de trois quarts dans l'aéronautique", détaille Stéphane Latouche, qui prévient qu'il faut s'attendre à des mesures d'ajustement plus structurelles d'ici à la fin de l'année.