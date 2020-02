Le Nutriscore, adopté par le groupe Pepsico et le Luxembourg, gagne du terrain

Après le groupe de céréales Kellogg's et le Suisse Nestlé, c'est l'Américain Pepsico qui a annoncé mercredi officiellement qu'il se convertit au Nutriscore. Il veut étiqueter 350 de ses produits d'ici la fin de l'année prochaine. Il va commencer par les soupes et les gaspachos Alvalle puis les chips Lay's, les biscuits apéritifs Bénénuts et les céréales Quaker. Les autres et notamment les boissons comme Tropicana, Pepsi et Lipton suivront plus tard.

à lire aussi Kellogg's supprimera progressivement le glyphosate de ses céréales d'ici 2025

Coca-Cola, Mars et Mondelez manquent encore à l'appel

L'UFC Que Choisir se réjouit de la décision du groupe américain. Elle en profite pour lancer un appel aux géants de l'agroalimentaire qui n'ont pas encore adopté la démarche d'étiquetage nutritionnel. A commencer par Coca-Cola mais aussi Mondelez (qui commercialise entre autres Suchard, Toblerone, Milka Lu, Prince Mika ou Oréo) et Mars (connu pour les M&M's, Bounty ou Twix). Ces trois groupes n'ont pas encore pris position sur le Nutriscore.

En revanche, le groupe italien Ferrero, qui fabrique, entre autres, le Nutella, s'oppose à cette étiquette, avec le soutien du gouvernement italien. Ce dernier a même fait une contre-proposition en matière d'étiquetage nutritionnel.

Le Nutriscore s'impose dans sept pays

Par ailleurs le Luxembourg a annoncé qu'il avait choisi le Nutriscore comme étiquette nutritionnelle dans le Grand Duché. Elle sera déployée d'ici au printemps. C'est le 7ème pays en Europe à se rallier au Nutriscore après la France, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse.

Mais le Nutriscore, même quand il est recommandé par les pouvoirs publics, reste toujours facultatif pour les entreprises qui choisissent de l'afficher sur leurs produits ou pas.