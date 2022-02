"Le nucléaire est une idéologie passéiste" d'après le collectif anti-nucléaire de Vaucluse

Le collectif anti-nucléaire de Vaucluse réagit aux annonces d'Emmanuel Macron sur la relance de la filière nucléaire. Le Chef de l'Etat annonce la construction de 14 réacteurs nucléaires. "Une mauvaise nouvelle" d'après Jean Revest, le porte-parole du CAN et invité du 6-9 de France Bleu.

Emmanuel Macron relance la filière nucléaire en France. Le Président de la République annonce la construction de 14 réacteurs dans les décennies à venir. "C'est une mauvaise nouvelle, estime Jean Revest, le porte-parole du collectif anti-nucléaire en Vaucluse. C'est une vieille idéologie, une vieille politique du siècle passé. Ces vieux projets n'ont aucun avenir".

"C'est une gabegie, une dépense inutile d'argent public. Jean Revest, porte-parole du collectif anti-nucléaire de Vaucluse

La centrale du Tricastin, à la frontière entre Drôme et Vaucluse, pourrait accueillir deux de ces réacteurs. "On est inquiets pour le Vaucluse, déclare Jean Revest. Nous sommes la région la plus nucléarisée, entre Cadarache, Tricastin, Marcoule et Cruas. Le Tricastin, c'est quatre vieux réacteurs pourris, délabrés, hors d'état de fonctionner. C'est pareil à Cruas".

"Ils veulent développer des réacteurs qu'ils n'ont jamais réussi à construire. Il suffit de regarder ce qui se passe à Flamanville, où l'EPR a déjà 12 années de retard, la dépense a triplé. C'est une gabegie, une dépense d'argent public inutile. On pourrait employer tout ça dans les énergies renouvelables ou la réduction de consommation d'énergie des bâtiments".