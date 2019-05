Le nucléaire ultra-majoritaire dans la production électrique en Centre Val-de-Loire

Indre-et-Loire, France

RTE, Réseau de transport d'électricité a tiré son bilan de l'année 2018 en région Centre-Val de Loire le mardi 21 mai. La région dispose d'un vaste parc de production, avec quatre centrales nucléaires dont Avoine, deux fermes éoliennes (Beauce et Champagne-Berrichonne) et une centrale hydraulique (Indre). La région produit 14% de l'énergie totale produite en France. Un chiffre va faire bondir les écologistes, et qui confirme l'ultra-dépendance nucléaire de la France. 96% de l'électricité produite dans la région provient du nucléaire. Ses centrales de Belleville, Dampierre, Saint-Laurent et Avoine produisent largement plus que nécessaire pour le Centre-Val de Loire, quatre fois plus d'électricité que ce qu'elle consomme. L'excédent est envoyé essentiellement en Ile-de-France et en Pays de Loire.

Le bilan électrique 2018 en Centre-Val de Loire - @RTE

On le constate encore cette année, les énergies renouvelables dans le Centre-Val de Loire sont encore négligées, même si en 2018, 15% de la consommation électrique en Région Centre provenait des énergies renouvelables, soit quasiment autant qu'en 2017. Le chemin est encore long pour arriver aux 32% promis par la France en 2030 dans sa loi relative à la transition énergétique. La Touraine est loin de participer à l'expansion des énergies renouvelables, puisqu'il n'y a toujours pas d'éolienne sur le territoire. Une première centrale solaire devrait en revanche voir rapidement le jour à Paulmy, entre Ligueil et le Grand-Pressigny.