Le nutriscore dénoncé par des producteurs de fromages de Franche-Comté

Le nutriscore note mieux un soda industriel qu'un morbier. Selon Alain Mathieu, président du Comité interprofessionnel de gestion du comté, et Catherine Aguilar, nutritionniste à Besançon, ce nutriscore n'est pas adapté aux fromages.

Vous avez sans doute déjà remarqué ces 5 lettres A B C D et E virant du vert au rouge sur certains produits alimentaires dans les supermarchés... Cela s'appelle le nutriscore. Ce système de note nutritionnelle n'est pas encore totalement obligatoire pour tous les fabricants et producteurs alimentaires.

Or, la Commission européenne prévoit en 2022 que l'ensemble des produits présents dans les rayons d'un supermarché ait bien une note nutriscore. Les producteurs de fromages AOP et IGP sont vent debout contre cette hypothèse.

Plusieurs risques pour les producteurs de fromages franc-comtois

Dans le Doubs, Eric Février, le président du syndicat interprofessionnel de défense du Mont d'Or explique pourquoi les producteurs franc-comtois sont contre ce nutriscore sur leurs produits : "Il y a un risque économique, on peut perdre des clients qui pourraient croire que notre produit n'est pas sain pour la santé."

Et c'est bien le cas si l'on se rend en supermarché. Prenons l'exemple d'un autre fromage franc-comtois, le morbier. Il est noté D selon nutriscore alors qu'une bouteille de soda industriel est, elle, notée B selon le même barème.

Il y a un autre risque selon Eric Février : "Et puis on ne pourra plus faire de publicité si nos fromages sont notés D ou E. Toute absence de communication serait catastrophique pour nous."

Une nutritionniste appelle à ne pas se fier qu'au nutriscore

Catherine Aguilar est nutritionniste à Besançon. Pour elle, le nutriscore ne donne pas la place à des produits de qualité. "Le nutriscore suffit si vous voulez comparer deux même produits", explique-t-elle. Concernant, elle raconte que le fromage a toute sa place dans une alimentation équilibrée.

Le nutriscore ne prend pas en compte la fréquence de l'alimentation selon Catherine Aguilar : "Si vous prenez un soda industriel noté B, le nutriscore n'indique pas que c'est un produit à ne pas boire chaque jour. Pourtant, on peut très bien manger un fromage tous les jours."