Le Pacte du pouvoir de vivre fait 90 propositions pour alléger le budget des Français

Le pouvoir d'achat est la principale préoccupation des français à un peu plus de trois semaines du premier tour de la présidentielle. Des mesures peuvent être prises rapidement pour soulager les familles en difficulté selon l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce jeudi matin, Jean-Pierre Laurenson du collectif Loire-Haute-Loire du Pacte du pouvoir de vivre.

"On pourrait diminuer la TVA pour la rendre nulle pour, par exemple, le bio ou les produits de première nécessité sur la consommation. Et puis, on propose d'augmenter le chèque énergie. Il est d'environ 200 euros. On propose de le passer à 400 euros, de le doubler pour permettre là aussi une solution rapide aux problèmes liés à l'augmentation du coût de l'énergie."

Le Pacte du pouvoir de vivre, qui regroupe une soixantaine d'organisations, d'associations, de syndicats, d'ONG a formulé 90 propositions à quelques mois de la présidentielle, par exemple mieux utiliser l'impôt ou la lutte contre le non recours aux droits. "Nous sommes en train d'auditer les candidats. L'objectif pour nous, c'est de regarder l'impact de toutes les politiques qui sont mises en place aujourd'hui sur les 10 % de personnes les plus fragiles de notre pays."