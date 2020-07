Vous pouvez désormais payer vos impôts, vos amendes ou encore la facture de la cantine chez le buraliste. C'est ce qu'on appelle le paiement de proximité. En Loire-Atlantique, 166 bureaux de tabac sont concernés (dont 20 à Nantes) et 70 en Vendée.

Le paiement de proximité arrive en Loire-Atlantique et en Vendée

Le paiement de proximité entre en vigueur, ce lundi, partout en France. La mesure concerne 166 bureaux de tabac en Loire-Atlantique et 70 en Vendée (chiffres recueillis par France Bleu Loire Océan auprès des fédérations départementales). La liste précise des bureaux de tabac devrait bientôt être disponible sur le site internet des Impôts qui ne fonctionne pas encore correctement.

Ce dispositif permet de régler différentes factures (catine, hôpital, crèche...), les amendes de stationnement et les impôts. Les paiements sont limités à 300 € en espèces et en carte bancaire (le montant peut être plus élevé pour les factures payées par carte bancaire).

Comment ça marche ?

La démarche est très simple. Il vous suffit de vous présenter au bureau de tabac avec votre facture ou votre avis d'imposition. Le flashcode (ou QR Code) est scanné via le terminal de la Française des Jeux et le paiement est réalisé en toute confidentialité.

A terme, ce sont environ 2 millions de factures par an qui pourront être réglées dans ces nouveaux points de contact de proximité. Le dispositif s'adresse, en particulier, aux 500 000 personnes qui ne disposent pas de compte bancaire, qui rencontrent des difficultés à se déplacer ou qui ne maîtrisent pas internet.