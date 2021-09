Le Palais des Chineurs à Mont de Marsan : ça repart pour la brocante

Emeric Marcouiller, qui a connu les foires et les marchés, a ouvert sa boutique d’antiquités-brocante à Mont de Marsan en mars 2019. La raison ? Il cherchait plus de stabilité concernant la clientèle proche. Des bibelots, des anciens tableaux, des miroirs,des cartes postales, des pièces de monnaies , des horloges…ce sont à titre d’exemple ce que l’on peut trouver chez lui.

« Avant Covid, c’était très bien, et maintenant c’est un peu plus compliqué : ça redémarre ».

Les affaires reprennent doucement après la situation sanitaire. Pour s’en sortir, Emeric Marcouiller a élargi ses ventes : il s’appuie sur les réseaux sociaux, sur internet, même s’il reste présent sur les foires et dans sa nouvelle boutique.

Emeric Marcouiller, créateur du Palais des Chineurs à Mont de Marsan Copier

Brocanteur, un métier aléatoire

Selon Emeric Marcouiller, « On ne sait pas ce que demain on achètera, ce qu’on vendra, il y a toujours un peu de suspense. » Mais il voit toujours de beaux jours pour l’activité, grâce aux passionnés, aux collectionneurs. Il rappelle qu’en France, on a de beaux objets. Pour les choisir, pour les mettre dans sa boutique, il sait ce qui fera la différence à la vente, grâce à son expérience il repère les pièces qui peuvent trouver preneur. Les objets, Emeric Marcouiller les déniche dans la région : Landes, Pays Basque, Béarn et Gironde.

« Le Palais des Chineurs » à Mont de Marsan se situe dans au centre commercial Brasilia, avenue de Dagas. C’est ouvert mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et le samedi matin de 9h à 12h.

