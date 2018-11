Gilets jaunes : six mois de prison ferme pour un homme qui a jeté des projectiles contre la police au Mans

Le Mans, France

Un homme de 44 ans a été condamné à six mois de prison ferme par le tribunal du Mans, vendredi 30 novembre. Il est reconnu coupable d'avoir jeté des projectiles contre les forces de l'ordre, dans la nuit de jeudi à vendredi. En marge d'un rassemblement de gilets jaunes près du dépôt pétrolier du Mans, des heurts ont éclaté entre certaines personnes et les forces de l'ordre. Un autre homme, âgé de 20 ans, a lui été condamné à huit mois de prison avec sursis et 210 heures de travaux d'intérêt général.

Des violences dénoncées par les gilets jaunes

Selon Marlène Schiappa, "des impacts de coups, des boules de pétanques et des projectiles ont été jetés" contre les forces de l'ordre. La secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et conseillère municipale du Mans, en visite au Mans pour rencontrer une dizaine de gilets jaunes à la préfecture de la Sarthe, a fermement réagi. "Il est inadmissible de caillasser les forces de l'ordre et de s'en prendre à elles", a-t-elle réagi à l'issue de sa réunion avec les représentants du mouvement. "Tous les gilets jaunes reçus ont condamné et se sont désolidarisés de ces violences", a-t-elle ajouté.