Le Palais des Festivals va connaître une série de travaux

Un lieu historique qui a besoin d'un coup de neuf. Dans les années qui viennent, une partie de l'intérieur du Palais des Festivals va connaître une nouvelle vie. Le parvis sera aussi rénové, mais pas l'extérieur du bâtiment. Les travaux devraient durer huit ans.

Le Salon des Ambassadeurs remis à neuf

"Sur les années à venir, il y a deux investissements majeurs" détaille Karin Topin-Condomitti, directrice générale des services de la Ville de Cannes. La "rue intérieure" sera complètement rénovée. Il s'agit de l'espace qui permet d'accéder au Palais depuis la Croisette.

Autre équipement qui sera remis au goût du jour : le Salon des Ambassadeurs. Il accueille des manifestations et des événements internationaux.

"La structure du Palais en tant que telle ne va pas s'agrandir" précise Karin Topin-Condomitti. "En revanche, il y a un gros travail avec l'exploitant, pour qu'on puisse optimiser l'utilisation des espaces. Et pour à terme, accueillir plus de manifestations et de visiteurs."

Le parvis sera aussi réaménagé, dans le cadre plus large de la rénovation de la Croisette.

De gros investissements

Le Palais est piloté par la SEMEC, exploitant privé chargé par la Ville de gérer "ce poumon économique de Cannes" souligne la directrice générale des services. Mais la Ville finance la majeure partie des travaux.

"Le conseil municipal a ouvert 22 millions d'euros de crédits pour les huit ans à venir" indique Karin Topin-Condomitti. "68 millions d'euros ont déjà été dépensés depuis 10 ans. Si on y ajoute les investissements de l'exploitant, c'est 100 millions sur 20 ans qui sont en fait dédiés à la rénovation de ce vaisseau amiral."

En ces temps de sobriété énergétique, le Palais va-t-il devenir plus écologique ? Le travail a déjà été engagé précise la fonctionnaire : "15 millions d'euros ont été consacrés à lutter contre la déperdition d'énergie ces dernières années." Les verrières ont été changées ainsi que l'ensemble des centrales de traitement d'air : "c'est 20% d'électricité d'économisés sur l'ensemble du palais à périmètre constant".

