De nouvelles enseignes annoncées au palais des Pyrénées à Pau

Pau, France

Des rumeurs alarmistes ont circulé ces derniers jours en centre ville : la salle de sports annoncée au Palais des Pyrénées (rebaptisé "Promenade des Pyrénées"), ne venait pas. Basic fit, puisqu'il s'agit de cette marque, doit bien s'installer à la place du magasin H&M ; la mairie confirme, tout en précisant qu'il y a eu effectivement un obstacle juridique à surmonter, mais la signature est prévue la semaine prochaine.

Basic fit est un groupe hollandais déjà installé dans le centre commercial Quartier libre à Lescar. Ne vous attendez pas à être chouchouté par un coach personnel : on compte en moyenne trois équivalents temps plein par salle. C'est une salle de sport "low cost".

L'autre bonne nouvelle et là c'est signé : c'est l'arrivée d'une enseigne O'tacos à l'emplacement de l'ancienne bijouterie à l'angle de la promenade vers le square Aragon. Dans la région, le seul O'tacos est installé à Anglet. Le taco "à la française" est un mélange de burrito mexicain et de kebab et on peut y mettre de la viande halal.

La Promenade des Pyrénées © Radio France - Marie line Napias

Ça bouge, ailleurs en centre ville, avec des projets : une boutique de souvenirs et produits régionaux dans l'ancien magasin Laclau, face à Saint-Martin et une boutique Ikks junior, rue Henri IV.

Au premier trimestre, entre les ouvertures et les fermetures de boutiques, le solde est positif avec 14 nouveaux magasins à découvrir. Avis aux amateurs de lèche-vitrines.