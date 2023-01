Le paquebot à voile des Chantiers de l'Atlantique va voir le jour avec le groupe Accor en client

Orient-Express Silenseas, c'est le nom du futur plus grand voilier du monde. Ce 3 mâts de 220 mètres équipé de la technologie Solidsail, inventé et testé par les Chantiers depuis 6 ans

C'est le projet phare, le bébé des Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Son nom : Silenseas, un paquebot à voile. Le prototype Solidsail, c'est-à-dire le mât et sa voile en composite a longtemps trôné sur les ports de Saint-Nazaire et de Pornichet. Il y a eu aussi de multiples essais en mer avec les skippers comme Jean le Cam ou le baulois Sébastien Rogue. Et voilà que tout se concrétise pour les Chantiers : le français Accor vient de signer une lettre d'intention pour commander deux de ces bâteaux. Le groupe hôtelier avec sa filiale Orient Express pose ainsi ses jalons dans le voyage de luxe durable.

La voile Solidsail en fibre de verre et de carbone, panneaux pliables, ici en miniature sur un J80 © Radio France - Hélène Roussel

Un trois-mâts long de 220 mètres. Des voiles en tissu se déchireraient avec cette longueur. La prouesse technologique ce sont donc ces voiles en fibre de verre et en carbone : 1 500 m2 et 6 tonnes chacunes, toutes sont rétractables comme des stores pour passer sous les ponts, posée sur un balestron orientable à 360 degrés et tout est automatisé, il suffit d'appuyer sur un bouton depuis la timonerie à distance.

"un navire de croisière visionnaire"

"C'est une technologie révolutionnaire qui nous a plu tout de suite, un navire de croisière visionnaire" raconte Guillaume de Saint Lager vice-président chez Orient-Express, la filiale d'Accor qui s'est lancée dans le voyage de luxe durable. "C'est même notre marque de fabrique". Après le train, pourquoi pas le bateau ? "Et Solidsail est apparu comme une évidence" raconte encore le vice-président qui rappelle que "si les conditions le permettent, le bateau est propulsé à 100% par les voiles, en moyenne on compte sur du 40% minimum".

Une propulsion hybride puisque Silenseas fonctionne aussi en complément avec le gaz naturel liquéfié et pourquoi pas un jour avec de l'hydrogène vert, en tous cas, tout est prêt à bord pour le jour où.

"Nous n'avons rien touché à la technologie, seulement fait quelques changements sur la maquette", explique encore Guillaume de Saint Lager. Car il fallait en faire un paquebot à voile de luxe. 120 passagers, 54 suites (on ne dit pas cabines) de 70 m2 à 1 415 m2 pour la suite présidentielle. Deux piscines, dont un couloir de nage suspendu entre deux ponts, une salle de spectacle, un studio d'enregistrement "pour les stars de la pop qui voudraient privatiser le bateau". Mais pas encore de prix affiché.

6 ans que les Chantiers planchent sur le projet, 25 millions d'euros d'investissement

"Avec la signature de cette lettre d'intention de commande, les Chantiers de l'Atlantique sont fiers d'ouvrir une nouvelle ère de l'industrie de la construction navale" écrit Laurent Castaing, le Directeur Général des Chantiers dans le communiqué du groupe Accor. Car ce projet est né ici dans les bureaux d'études des Chantiers il y a 6 ans, 25 millions d'euros d'investissements et donc ce pari qui s'avère gagnant. Le premier Orient-Express Silenseas doit sortir des Chantiers en 2026, le deuxième en 2027 pour un montant qui reste secret. Pour l'instant.