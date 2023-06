EN IMAGES - Saint-Nazaire : montez à bord du paquebot "écolo" MSC Euribia, qui prend le départ ce samedi

C'est encore un gros bébé qui va sortir des Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire : le MSC Euribia est un paquebot de plus de 331 mètres de long et qui peut accueillir plus de 8.000 personnes à son bord.

Livré mercredi à son armateur italo-suisse, le bateau tourne au GNL, gaz naturel liquéfié, et va même pour sa toute première croisière tourner au Bio-GNL, donc avec du gaz provenant non pas d'énergie fossile mais de la fermentation de déchets biodégradables. Un "one shot" car on voit mal comment le paquebot pourrait être ainsi ravitaillé sur le long terme : il y a un vrai problème de ressources. Malgré tout, MSC en fait tout un symbole : "Saint-Nazaire-Copenhague, la première croisière zéro émission nette".

la promenade intérieure avec son plafond en LED © Radio France - Hélène Roussel

La croisière veut montrer patte verte

Après la cérémonie, chose rare, les journalistes ont été conviés dans le****s entrailles du navire. Direction les sous-sols, l'envers du décor loin des escaliers paillettes, de la piscine, des toboggans géants, des machines à sous et des nombreux restaurants.

Les classiques toboggans géants - Hélène Roussel

la piscine sur le pont 19 sans parler du spa, des machines à sous, des dizaines de restaurants et boutiques © Radio France - Hélène Roussel

Rendez-vous donc dans la salle de contrôle et surtout la salle des machines. Dans un bruit assourdissant, les ingénieurs d'MSC tiennent leur rôle et récitent les différentes économies d'énergies. De la climatisation qui s'arrête automatiquement quand le client quitte sa chambre à la récupération de la chaleur des machines pour faire tourner le bateau jusqu'à l'autonomie en eau. "Toute l'eau consommée à bord est produite à bord", et de montrer les tuyaux, les machines. Ici pour le traitement des eaux salées, là pour les eaux usées. Idem pour les déchets, rien n'est rejeté en mer assurent les agents MSC : "Tout est trié, broyé, compacté ou recyclé".

Patrick Pourbaix, directeur général d'MSC France explique : "On prouve avec ce paquebot qu'on peut vraiment réduire notre empreinte carbone et que même si c'est seulement pour trois jours, on peut avancer avec 400 tonnes de biogaz. C'est une première pierre sur le parcours de la transition même si bien sûr la route est encore longue". Et de rappeler que la meilleure façon de moins polluer, c'est aussi de moins consommer. "Nous avons réduit la vitesse de nos paquebots, de 21 nœuds à 14 nœuds en moyenne, On a la puissance d'une centaine de Lamborghini, mais on ne va plus jamais à cette allure". D'ailleurs tous les itinéraires ont été revus : "Pas besoin de faire de longues distances pour profiter de la Méditerranée !"

Patrick Pourbaix directeur général d'MSC France © Radio France - Hélène Roussel

En attendant, les superlatifs pour décrire le dernier-né des Chantiers de l'Atlantique ne manquent pas. Croisière "durable", tourisme et voyage "responsables", le navire de croisière "le plus performant du monde en terme énergétique". #Savethesea, soit "sauvons la mer". Avec le MSC Euribia, "c'est 44% de moins d'émissions de gaz à effet de serre par passager et par jour que des navires construits il y a seulement 10 ans" argumente d'entrée de jeu Pierfrancesco Vago, patron de MSC Cruises dans son discours pendant la cérémonie de livraison ce mercredi.

Cérémonie de livraison du MSC Euribia à Saint-Nazaire aux Chantiers de l'Atlantique © Radio France - Hélène Roussel

"Autant de CO2 que la plupart de vos vacances" Laurent Castaing

Certes, le paquebot tourne au GNL, le deuxième de la flotte MSC construit aux Chantiers, ce qui veut dire moins de soufre et moins de CO2, mais ça reste une énergie fossile avec encore trop de fuites de méthane, un gros gaz à effet de serre. Les Chantiers de l'Atlantique se disent bien conscients du problème. "Dans 5 ou 6 ans, ce sera réglé, les constructeurs sont en train d'améliorer les moteurs et de trouver les solutions avec des filtres et des kits toujours plus puissants", assure Jean-Yves Jaouen, directeur des opérations aux Chantiers. "La réduction de CO2 malgré ses fuites reste intéressante pour nos paquebots. C'est autant de CO2 que la plupart de vos vacances", estime, un rien provocateur, le patron Laurent Castaing, "et puis le GNL n'est qu'un carburant de transition".

Vers quoi ? Vers un carburant vert comme le bio-GNL, l'hydrogène vert, le méthanol. Les piles à combustible testées sur le précédent bateau de MSC sont aussi une réponse. "Il n'y a pas qu'une solution pour réduire les émissions jusqu'à zéro, il y en a plusieurs et ce sera un mix", dit encore le directeur général des Chantiers de l'Atlantique.

A droite Laurent Castaing, le patron des Chantiers de l'Atlantique, à gauche Jean-Yves Jaouen directeur des opérations © Radio France - Hélène Roussel

"Tous nos bateaux actuellement en construction ou en commande sont prêts à accueillir des carburants verts, tous nos paquebots sont adaptables", assure encore Laurent Castaing. Reste donc à créer la filière sans pour autant importer de déchets biodégradables, sans encourager non plus l'agriculture intensive. Encore une gageure.

En attendant, le MSC Euribia a bien été livré avec la traditionnelle bouteille de champagne brisée sur la coque :

MSC a pris les commandes. Départ du MSC Euribia ce samedi vers 17 heures avec la marée haute, cap sur Copenhague au Danemark. Le prochain MSC, le World Europa, est en cale. Livraison pour 2025.