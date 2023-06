Le parc d'attractions l'Île aux Géants à Dissay rouvre ses portes ce week-end

"Le grand 8, la grande roue, la chenille, ce sont des manèges qui drainent du monde" explique Fabrice, l'un des quatre employés du parc de l'Île aux Géants. Le regard rivé sur son collègue qui graisse les rails d'une attraction, il ajoute que tous s'affairent déjà depuis plusieurs semaines, avant la grande réouverture du parc ce samedi 3 juin. Malgré la demande de la justice en octobre dernier, qui ordonnait le démantèlement sous six mois de chacun des manèges. Le propriétaire reste sans nouvelle de son appel, qui a suspendu la décision. Alors cette année, comme les autres, il espère que le public viendra en nombre.

"On est heureux que la saison reprenne, et on espère qu'on va travailler" sourit Louis Ouvrard. Propriétaire du parc, il garde l'espoir que la situation s'arrange : en octobre dernier, le tribunal judiciaire a ordonné le démantèlement de toutes les attractions . Le site, construit sur un terrain agricole, a l'obligation de retirer toutes les installations en dehors des trois mois d'ouverture, en juin, juillet et août. Un non-sens pour le détenteur des lieux qui a, au fil des années, fait installer des attractions en dur comme les manèges ou la grande roue. "Le temps qu'on démonte tout, il aurait déjà fallu tout remonter. C'était ridicule". Il a donc fait appel de la décision et dit n'avoir eu aucune nouvelle de la justice depuis.

Les employés de maintenance règlent les derniers détails avant l'ouverture au public. © Radio France - Salomé Martin

Alors comme chaque année, le parc se prépare à recevoir des clients pour l'été. Un public demandeur, si l'on en croit la solidarité qui s'est développée après les ennuis de la famille Ouvrard : "Tout le monde nous a soutenu, ça a été formidable. Ils ont fait une pétition , il y a même un restaurateur qui a fait une vidéo." Aujourd'hui, le propriétaire garde espoir : le maire de Dissay, Jérôme Neveu, a finalement donné son accord pour un potentiel plan local d'urbanisme allégé, ce qui lui permettrait d'obtenir la classification "zone de loisir". L'ouverture du parc ne serait alors plus cantonnée à la période estivale, permettant d'investir dans de nouveaux équipements. "On pourra faire mieux", se réjouit par avance Louis Ouvrard. Il reste néanmoins beaucoup de démarches, notamment l'examen de la demande par Grand Poitiers.