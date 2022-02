Le parc éolien à Jans en Loire-Atlantique fait monter la colère chez les riverains

"Les gens ont peur, et le mot n'est pas trop fort" explique Bernard Maisonneuve, un habitant de Jans. Ce retraité fait partie du collectif qui a porté l'affaire en justice. Sur cette petite commune de Jans située près de Treffieux, les éoliennes se multiplient. Pas moins de 4 parcs dans un périmètre de 10 kilomètres à la ronde, soit 80 éoliennes et le projet de 6 éoliennes à Jans crispe les habitants d'autant plus que les travaux se poursuivent alors que le promoteur n'a aucune autorisation.

Y paraît que c'est écolo, moi je dis que c'est un business" - Fanny Llobel, porte-parole du collectif

Bernard verra peut-être bientôt des pâles de plus de 100 mètres au bout de son jardin. Il craint bien sûr les nuisances sonores et visuelles mais pas seulement. "Vous savez, en campagne, les gens causent". L'expérience de la commune voisine de Puceul dans le secteur de Nozay a de quoi effrayer : avec les éoliennes depuis 2012, les agriculteurs se désespèrent : il y a, disent-ils, de plus en plus de bêtes malades, de veaux morts-nés, le lait est de mauvaise qualité, à tel point d'ailleurs que la coopérative a déjà refusé le lait des éleveurs trop proches des éoliennes. La porte-parole du collectif de riverains, Fanny Llobel, assure qu'il y a aussi des conséquences sanitaires sur les hommes et les femmes : de la fatigue, des crises d'épilepsie. "C'est insidieux mais surtout, on a l'impression que l'Etat nous abandonne" explique Fanny Llobel "comme si on ne voulait pas savoir car les éoliennes c'est intouchable. Y paraît que c'est écolo, moi je dis que c'est un business."

les travaux se poursuivent malgré la suspension par la justice - Collectif riverains Jans

des tranchées pour l'alimentation sous-terraine des éoliennes en cours malgré la suspension des travaux par la justice - Collectif riverains Jans

Notre maison va perdre 30% de sa valeur" - un habitant de Jans

Le collectif accuse le préfet de jouer la montre, d'espérer que les habitants s'épuisent ou s'en aillent. "Mais on ne peut pas vendre notre maison, on doit la brader si on choisit de partir! Avec un projet d'éoliennes, notre maison perd 30% de sa valeur. C'est pire pour les fermes" assure Bernard.

L'avocate du collectif, quant à elle, a écrit au préfet pour qu'il mette le promoteur en demeure. De plus en plus de projets sont mis en route avant même les autorisations, mais le vent tourne selon Maître Mathilde Le Guen. Récemment dans le Morbihan, un industriel a dû défaire toutes ces installations, son projet n'a pas été validé. "A Jans, c'est aussi notre espoir. La justice devrait trancher dans les semaines qui viennent".