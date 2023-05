Le parc éolien des Clérimois dans l'Yonne va être renouvelé pour gagner en puissance

Malgré son âge, douze ans, le parc éolien sur la commune des Clérimois n'est pas arrivé en fin de vie. Ce qui motive leur renouvellement, c'est leur puissance. Deux Mégawatts actuellement explique Sarah Hellot, cheffe de projet chez Boralex : "la technologie des éoliennes a énormément évolué sur les quinze dernières années. Et aujourd'hui, nous pourrions imaginer, en gardant le même nombre d'éoliennes, multiplier la production (d'électricité) par deux et demie."

ⓘ Publicité

De nouvelles éoliennes plus hautes

Un bon technologique qui implique quand-même un changement indique Sarah Hellot : "ce sont des éoliennes qui font 125 mètres de hauteur. Si on restait sur la même hauteur, on ne gagnerait pas en production. Donc on s'oriente vers des éoliennes un peu plus hautes." Ce changement de hauteur ne devrait pas être un problème selon la maire des Clérimois, Isabelle Poulin : "je ne pense pas que cela puisse générer de nuisances supplémentaires même avec une hauteur plus conséquente. Ce qui serait davantage troublant pour nous, ce serait un nombre supplémentaire d'éoliennes." La mise en service du parc entièrement renouvelé pourrait avoir lieu en 2026.

Le "repowering" ou renouvellement pour gagner en puissance

Ces renouvellements d'éoliennes vont se multiplier avant qu'elles atteignent leur fin de vie, assure Damien Boully, responsable régional au développement chez Boralex : "vous savez qu'il y a des moins en moins d'espace pour installer des parcs éoliens sur le territoire français. Le fait de renouveler un parc permet d'augmenter la production sur un même site, d'augmenter également la part de fiscalité qui revient aux collectivités, donc ce sont des choix collectifs entre un territoire et un opérateur." L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Ademe, estime à vingt ans en moyenne la durée de vie d'un parc éolien.

Les éoliennes des Clérimois qui seront démontées pourraient soit être réutilisées sur un autre parc qui nécessite des mats de faible hauteur, soit recyclées à hauteur de 90% de ses matériaux. Une réunion publique est organisée ce jeudi 11 mai 2023 à 18h30 à la salle polyvalente des Clérimois, destinée notamment à proposer aux habitants du territoire d'investir dans ce projet. Un placement auprès de la société Villyz annoncé avec un rendement de 7%.