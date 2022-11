Le parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire mis en service, en pleine crise énergétique

Après 10 ans de débat, après trois ans de chantier, le premier parc éolien offshore de France vient d'être intégralement relié au réseau d'électricité national. Les 80 éoliennes au large de Saint-Nazaire, toutes assemblées puis testées les unes derrière les autres, tournent désormais à plein régime. En ce mercredi 23 novembre, EDF célèbre cette mise en service officielle. "Nous sommes fiers, heureux de voir que ça marche et que ça produit" se félicite Olivier de la Laurencie, directeur du Parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Avec 480 mégawattheures, le premier parc éolien offshore de France ne va pas résoudre la crise énergétique d'autant que les réacteurs nucléaires sont toujours à l'arrêt, mais peut peut sans doute soulager un réseau en tension.

En période hivernale, avec beaucoup de demandes mais aussi beaucoup de vent, ces éoliennes peuvent nous aider à passer le plus dur" - Olivier de la Laurencie

Ces éoliennes vont produire l'équivalent de 20% de toute la consommation annuelle de la Loire-Atlantique, industries, commerces, écoles inclus. Ou pour ne parler que de la consommation domestique, c'est l'équivalent de la consommation de 700.000 personnes, soit la moitié du département. "On peut parier que cette électricité décarbonée et produite en mer servira en premier lieu la Loire-Atlantique car le courant emprunte toujours le chemin le plus court. En période hivernale, quand il y aura beaucoup de demandes mais aussi beaucoup de vent, on peut espérer que les éoliennes nous aident à passer le plus dur", précise le directeur du Parc qui ne s'engage pas plus loin.

L'éolien flottant : la "ferme pilote d'EDF" à Fos-sur-Mer - Eiffage avec EDF Renouvelables

Au plus fort du chantier, ces trois dernières années, le parc aura mobilisé 2.300 personnes, 1.600 entreprises dont la moitié en France pour un chiffre d'affaire de 2 milliards d'euros. "C'est la naissance d'une véritable filière française" se félicite encore Olivier de la Laurencie. À suivre pour le groupe : les parcs de Fécamp, de Dunkerque, de Courceulles. Mais EDF renouvelable mise aussi sur l'éolien flottant avec sa ferme pilote au large de Fos sur Mer qui servira à terme pour deux projets : l'un en Méditerranée, l'autre en Bretagne-sud.

"Ce premier parc éolien en mer de Saint-Nazaire contribue également à la stratégie nationale bas-carbone du gouvernement qui vise la neutralité carbone dès 2050 par la sobriété énergétique, le nucléaire et l’accélération des renouvelables", assure Bruno Bensasson, Président Directeur Général d’EDF Renouvelables.