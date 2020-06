Le parc indoor Lozer’Kids rouvre ses portes

Fermé depuis mars, le parc de jeux indoor pour enfants Lozer’Kids, a rouvert au public. "Cela fait du bien", se réjouit Julien Serron le président du parc. Un protocole sanitaire a été mis en place, explique Julien Serron : "le port du masque est fortement conseillé pour les parents et il faut se nettoyer les mains dès l’entrée. Les tables de la zone de restauration ont été espacées de deux mètres et un nettoyage avec pulvérisateur est effectué tous les soirs."



"On a besoin de retrouver notre clientèle, les trois mois de fermetures ont été difficiles surtout que la structure est récente".

Julien Serron président de Lozer’kids n’a pas reçu de consigne avant sa réouverture de la part de la préfecture, comme les discothèques les jeux indoor sont dans le flou le plus totale. "On a pris la décision d’ouvrir depuis que le retour à l’école est obligatoire et que les mesures ont été assoupli dans les établissements scolaires. Pour moi, il n’a pas plus de risque à aller à l’école que de venir ici."



Lozer'Kids accueille les enfants jusqu’à 12 ans. Il propose, notamment, une structure modulaire installée sur 400 m² au sol.