Le parc indoor Lozer’Kids rouvre ses portes

La troisième phase de déconfinement débute ce mercredi 9 juin. Elle sera marquée par la réouverture de plusieurs établissements recevant du public comme par exemple les parcs de loisirs indoor. C'est le cas de Lozer’Kids fermé depuis presque huit mois.

Serge Gachon, l'un des responsables de Lozer’kids : "les derniers mois ont été particulièrement difficiles. Ça joue toujours sur le moral. Huit mois, c'est trop trop long. C'est vraiment une galère. Tous les mois ont calculé comment va finir le mois. Merci à l'Etat. Je le dis franchement merci à l'Etat parce que nous sommes aidés, mais ils nous ont fait survivre. Moi, j'ai perdu de l'argent explique son associé Julien Serron :

"tous les mois, il fallait ajouter des sous pour sauver notre entreprise. Pour payer les traites, des grosses mensualités de crédit. Puis, en plus, on n'a pas eu de chance. C'est un parc neuf qui a été créé en 2019. C'est vrai que la pandémie est arrivée 2020, donc très dur pour nous. On espère que cette ouverture belle sera définitive et que dorénavant, on va pouvoir gagner notre vie de notre travail, tout simplement.

Mais le plus important pour Serge et Julien, le retour des enfants : "on l'aime, ce truc. Puis, c'est vrai, on est passionné là-dedans."

Le reportage de Said Makhloufi Copier

Les parcs de loisirs indoor pour enfants sont autorisés à accueillir à nouveau du public, avec une jauge de 50 %, quant au masque, il sera obligatoire pour toute personne de plus de onze ans, et recommandé pour les enfants à partir de 6 ans.