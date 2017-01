Le Parc naturel de la Brenne cherche des communes candidates pour la rénovation de bâtiments anciens

Le Parc Naturel régional de la Brenne aide les communes qui le souhaitent à rénover des bâtiments anciens via le projet Patrimoine Basse consommation. 3 projets ont ainsi été lancés mais le PNR est à la recherche de nouvelles communes volontaires.

Une petite longère en bien mauvais état est en train de faire peau neuve à Lurais. "C'était une dépendance du château, raconte le maire, Alain Jacquet. Puis la mairie y a emménagée, et ensuite la Poste et enfin une petite location que possédait la commune. Le dernier locataire en est parti il y a quelques mois".

Depuis quelques semaines, les ouvriers s'activent. "Tout est à refaire, confirme Pascal Dies, le maître d'oeuvre. Il faut casser les sols pour mettre une dalle à base de chanvre, déposer la toiture, casser un mur... Bref, tout, tout, tout." Livraison prévue pour l'été prochain. La mairie y placera ensuite un nouveau locataire. "Ce sera un logement social adapté pour les personnes handicapées. Il pourra accueillir un couple" confirme le maire.

3 projets en cours

Une telle réalisation a été rendue possible grâce à l'aide du Parc Naturel Régional via son projet "Patrimoine Basse consommation". Ce plan, mis en oeuvre depuis 2012, prévoit d'aider les communes qui le souhaitent à rénover des bâtiments anciens. "Dans le Parc, les trois quarts des bâtiments ont été construits avant 1945. La médiane de construction est de 1892... quand la médiane en France est en 1969... c'est dire ! explique Dany Chiappero. Concrètement, ce sont des bâtiments en pierre, en bois ou en terre. Il faut en tenir compte lorsqu'on les rénove. La vapeur d'eau doit pouvoir circuler dans les murs et les sols. A défaut de quoi, il y a de la condensation, les murs se dégradent, et ça peut avoir une incidence sur la santé".

Les travaux sont réalisés en respectant évidemment le patrimoine et en utilisant des matériaux bio-sourcés, comme de la paille ou de la laine de bois par exemple.

Le PNR apporte donc son expertise. En premier lieu, elle diligente une étude thermique et hygrométrique. Ensuite, une réunion a lieu avec les élus de la commune concernée pour se mettre d'accord sur les travaux à entreprendre. Puis, le PNR joue son rôle de conseil et s'assure que les travaux soient bien réalisés. Pour finir, des capteurs sont installés pour mesurer la température entre autres critères. Enfin, des questionnaires sont proposés aux occupants des lieux pour s'assurer que le confort est optimal.

Le Parc aide les communes à obtenir des subventions et participe financièrement à ces études à hauteur de 80 %.