le Parc régional du Pilat soutient le "Crowdfunding" sur son territoire

Connaissez-vous le "crowdfunding" ? Traduit en français çà veut dire "Financement participatif ....

Le porteur d'un projet qui ne trouve pas forcement de fonds dans le système bancaire traditionnel peut aujourd'hui se tourner vers ce système qui fait appel au grand public pour lui apporter les fonds qui lui manquent pour boucler son dossier.

En échange ou en attente de remboursement, le contributeur bénéficie soit de parts sociales, soit d'accès privilégiés à l'équipement ou à l'objet qu'il aura contribué à financer.. Une façon différente, de financer des projets particulièrement dans le milieu rural.

Alexandra Aubry est en train de créer le centre agro écologique de la Rivoire à Saint Julien Molin Molette. Le financement participatif n’est pas la plus grosse partie de son emprunt, mais il va permettre de développer un réseau de soutient à son projet.

Un investissement interessant pour les contributeurs Alexandra Aubry Copier

Le parc Naturel régional du Pilat en a bien compris l'intérêt, il encourage et accompagne les porteurs de projets depuis 2016 dans cette voie et a déjà contribue a plus 20 réalisations . Charles Zilliox maire de Bessey et membre du CA du parc

Charles Zilliox membre du conseil du parc Copier

Parmi les dossiers aidés ces derniers mois celui de Caroline Meunier qui a lancé une fabrication de fromage de chèvre du Rove au dessus de Pélussin

Caroline Meunier productrice de formage de chèvre Copier

plus d information sur le site du parc du Pilat dédié a ce dossier

www.pilat-ecoacteurs.fr